Malatya Büyükşehir bayram süresince görev başında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Malatya Büyükşehir bayram süresince görev başında

İHA

Malatya Büyükşehir Belediyesi korona virüs sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı Ramazan Bayramı'nın sorunsuz geçmesi için gerekli tedbirleri aldı.

Malatya Büyükşehir bayram süresince görev başında

Malatya Büyükşehir Belediyesi korona virüs sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı Ramazan Bayramı’nın sorunsuz geçmesi için gerekli tedbirleri aldı.
Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından şu bilgiler verildi:
"İlgili birimler bayram süresince mesai yapacaklar. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşların daha rahat ve sorunsuz bir şekilde bayramlarını geçirmeleri amacıyla Büyükşehir Belediyesi birimleri 7/24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürecek. Ayrıca Malatya Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi de Bayram süresince hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar, gerektiğinde Çağrı Merkezi'nin 444 51 44 numaralı telefonunu arayabilecekler. Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı çağrı merkezi de yine Ramazan Bayramında hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar su ve kanalizasyon ile ilgili şikâyetlerini 185 ve 377 74 44 numaralı çağrı merkezi numaralarını arayarak bildirebilecekler."
Bayramda denetimler sürecek
Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bayram süresince denetimlerine aralıksız bir şekilde devam edecek. Zabıta ekipleri kısıtlama süresince açık olan fırın ve unlu mamul işletmelerinde sosyal mesafe, el dezenfektanı bulundurma, maske, eldiven gibi hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edecek. Ayrıca 22 Mayıs tarihinde 09.00 23.00 saatleri arasında, 23 Mayıs Arife günü ise 10.0017.00 saatleri arasında açık olacak market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemiş satışı yapan işletmelerinde denetimleri yapılacak. Bahse konu işyerlerinde de özellikle haksız fiyat artışı, maske, eldiven, sosyal mesafe ve açılış kapanış saatlerine yönelik denetimler yapılacak, kurallara uymadığı tespit edilen işyerleri ile ilgili yasal işlemler başlatılacak.
Cadde ve sokaklar yıkanacak
Ana caddelerin temizliği Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak. Şehir Mezarlığı, Mezarlık Camisi ve Şehitliğin çevresinde gerekli temizlik çalışmaları Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak. Ayrıca bayram süresince nöbetçi temizlik personelleri görevlendirilerek oluşabilecek aksiliklerin önüne geçilecek. Çöp döküm sahası da bayram süresince açık tutularak çalışmalar devam edecek.
Vatandaşlar mağdur edilmeyecek
Malatya Büyükşehir Belediyesi MEGSAŞ sokağa çıkma kısıtlaması süresince vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamak amacıyla bazı büfelerinde ekmek satışına devam edecek. Malatya Büyükşehir Belediyesi MEGSAŞ Ekmek Fabrikasına ait 11 büfe açık kalacak.
Bayram süresince hizmet verecek Ekmek Büfeleri ise Eski Devlet Hastanesi, Kernek, Emeksiz, Toki 1. Etap, Toki 2. Etap, Toki 3. Etap, Beydağı Devlet Hastanesi, Sıtmapınarı, Yeni İlçe Garajı, Doğu Garajı ile Fabrika Büfesi olacak.
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle motaş seferlerinde düzenleme yapıldı. 23 Mayıs Cumartesi (Arife) Gününden itibaren uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacak olmasından dolayı MOTAŞ tarafından birçok hattaki seferlerle ilgili yeni düzenlemeler yapıldı.
Vatandaşlar otobüs seferleri ile ilgili bilgi talebi ve şikâyetlerini 502 2 502 numaralı MOTAŞ çağrı merkezi hattını arayarak bildirebilecekler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Baruş, Malatya’nın korona mücadelesini değerlendirdi 333 kişinin pozitif çıktığı kentte 17 hasta vefat etti Vali Baruş’tan sosyal mesafe ve maske uyarısı
YEREL HABERLER Vali Baruş, Malatya’nın korona mücadelesini ...
Başkan Güder: “Battalgazi için yapılacak yatırımlar konuşuldu”
YEREL HABERLER Başkan Güder: “Battalgazi için yapılacak yatırımlar ...
Malatya bölgesinde fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Malatya bölgesinde fırtına uyarısı
Depremden hasar gören evleri için güzel haberi bekliyor
YEREL HABERLER Depremden hasar gören evleri için güzel haberi ...
Malatya’da göletlere 50 bin balık bırakıldı
YEREL HABERLER Malatya’da göletlere 50 bin balık bırakıldı
Jandarmadan şehitlere özel hassasiyet
YEREL HABERLER Jandarmadan şehitlere özel hassasiyet
İş dünyasının çağrısı karşılık buldu yasak kalktı
YEREL HABERLER İş dünyasının çağrısı karşılık buldu yasak kalktı
Son koronavirüs hastalarının taburcu edildiği hastanede kutlama
YEREL HABERLER Son koronavirüs hastalarının taburcu edildiği ...
Malatya'da maskesiz sokağa çıkanlar dronlarla tespit ediliyor
YEREL HABERLER Malatya'da maskesiz sokağa çıkanlar dronlarla tespit ...
Malatya’da bayramda yağış bekleniyor
YEREL HABERLER Malatya’da bayramda yağış bekleniyor
Malatya Büyükşehir Teftiş Kurulu Başkanlığına Aktaş atandı
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir Teftiş Kurulu Başkanlığına Aktaş ...
Malatya’da maske takma zorunluluğu başladı Trafiğe kapalı caddeler açıldı
YEREL HABERLER Malatya’da maske takma zorunluluğu başladı Trafiğe ...
Hikmet Karaman tesisleşmeye dikkat çekti Karaman: "Burası eşi benzeri olmayan bir yer"
YEREL HABERLER Hikmet Karaman tesisleşmeye dikkat çekti Karaman: ...
Malatyaspor mazisini arıyor
YEREL HABERLER Malatyaspor mazisini arıyor
Down Sendromlu çocuğa doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Down Sendromlu çocuğa doğum günü sürprizi
BtcTurk Yeni Malatyaspor'da çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER BtcTurk Yeni Malatyaspor'da çalışmalar sürüyor
Malatya’da kapalı caddeler 21 Mayıs’ta açılıyor
YEREL HABERLER Malatya’da kapalı caddeler 21 Mayıs’ta açılıyor
Yeşilyurt’ta parklar virüs sonrasına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta parklar virüs sonrasına hazırlanıyor
62 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu
YEREL HABERLER 62 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu ...
İki kez kalbi duran 62 yaşındaki hasta korona virüsü yenerek taburcu oldu
YEREL HABERLER İki kez kalbi duran 62 yaşındaki hasta korona virüsü ...
Darende’de taksicilere maske dağıtıldı
YEREL HABERLER Darende’de taksicilere maske dağıtıldı
Sulama kanalına devrilen otomobil, çekiciyle çıkarıldı
YEREL HABERLER Sulama kanalına devrilen otomobil, çekiciyle ...
Malatya'da devlet büyüklerine hakarete gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da devlet büyüklerine hakarete gözaltı
Çınar, kan kampanyasına destek istedi
YEREL HABERLER Çınar, kan kampanyasına destek istedi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X