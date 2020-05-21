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Vali Baruş, Malatya’nın korona mücadelesini değerlendirdi 333 kişinin pozitif çıktığı kentte 17 hasta vefat etti Vali Baruş’tan sosyal mesafe ve maske uyarısı

İHA

Türkiye'de ilk korona virüs vakasının görüldüğü tarihten 4 gün sonra ilk vakanın tespit edildiği Malatya'da bugün kadar 333 vaka tedavi edildi. 17 vatandaşın hayatını kaybettiği kentte günde ortalama 23 vaka tespit edilirken, Vali Aydın Baruş virüsün tamamen bitmediğini belirterek kurallara uyulmasını istedi.

Vali Baruş, Malatya’nın korona mücadelesini değerlendirdi 333 kişinin pozitif çıktığı kentte 17 hasta vefat etti Vali Baruş’tan sosyal mesafe ve maske uyarısı

Türkiye’de ilk korona virüs vakasının görüldüğü tarihten 4 gün sonra ilk vakanın tespit edildiği Malatya’da bugün kadar 333 vaka tedavi edildi. 17 vatandaşın hayatını kaybettiği kentte günde ortalama 23 vaka tespit edilirken, Vali Aydın Baruş virüsün tamamen bitmediğini belirterek kurallara uyulmasını istedi.
Malatya Valisi Aydın Baruş, beraberinde İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli ile bir basın toplantısı düzenleyerek korona virüs (Covid19) salgını ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Vali Baruş, tüm ülkede olduğu gibi Malatya’da da 2 aylık süreçte çok yoğun bir çalışma sürdürüldüğünü belirterek, “11 Mart tarihinden bugüne kadar ilimizde sağlık camiamız başta olmak üzere tüm kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ile önemli bir mücadele sergiliyoruz” dedi.
Oluşturdukları pandemi ve hıfzıssıhha kurulları ile salgının Malatya’da en düşük seviyede seyretmesi adına kararlar aldıklarını belirten Baruş, “15 Mart’ta Malatya’da ilk vakanın tespit edilmesi ile birlikte bundan sonraki süreçte her gün pozitif vakalar çıktı. Günde 30 yeni vakaya ulaştığımız günleri de yaşadık” ifadelerine yer verdi. Malatya’da bu süreçte Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Turgut Özal Tıp Merkezi ile Yeşilyurt Hasan Çalık Hastanesini pandemi hastanesi ilan ettiklerini kaydeden Vali Baruş, “Hastanede tedavi edilen hastaların yanı sıra genel durumu iyi olan hastaları da evlerinde izlemeye aldık. Hastalarımızın büyük kısmı şifa buldu, ancak 17 vatandaşımızı korona virüs nedeniyle kaybettik” dedi.
Vatandaşların bundan sonraki süreçte de izalasyon kurallarına uymaları gerektiğini dile getiren Vali Aydın Baruş, tablonun gün geçtikçe iyiye gittiğini ve 16 Mayıs itibariyle vaka oranlarında düşüş olduğunu söyledi. Bazı günler hiç vaka çıkmadığının da olduğunu söyleyen Vali Baruş, “Normalleşme sürecinde elbette bazı esnemeler olacak ama vatandaşlarımızın rehavete kapılmaması lazım. Hastalığın tümüyle bitmediği her gün az da olsa yeni vakaların tespit edildiğini unutmayalım. Kişisel tedbir, hijyen ve sosyal mesafe ile maske kullanımına ara vermeyelim” diye konuştu.
Bu bayramda 81 ilde olduğu gibi Malatya’da da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacağını ifade eden Vali Baruş, “Sonraki bayramlarda rahat edebilmek için bu bayramda sabırlı olmalıyız. İstisna meslek çalışanları dışında vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarını çok önemli. Bu 4 günlük süreç salgının bulaşıcılığın önlenmesi için önemli bir uygulama olacaktır. Ramazan Bayramı nedeniyle yakını vefat eden vatandaşların kabir ziyaretlerini bu nedenle bugün ve yarın yapmaları gerekiyor. Burada da sosyal mesafe ve maske kullanımı oldukça önemli” dedi.
Şehit ailelerinin bayramın birinci günü şehitlik ziyareti yapabileceklerini de belirten Baruş, ailelere gerekli ulaşım kolaylığının sağlanacağını söyledi.
Korona virüs süreci ile ilgili detaylı bilgi veren İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli ise 114 personelden oluşan 57 filyasyon ekibi ile testi pozitif çıkan hastaların temaslarını yakından gözetim altına aldıklarını söyledi. Malatya’da görülen ilk vakadan sonra her gün 34 vaka tanısı aldıklarını ifade eden Bentli, kentte en çok vaka sayısına ise 30 pozitif tanı ile 16 Nisan’da ulaştıklarını ifade etti. Bundan sonra sayının giderek azalma eğilimine girdiğini dile getiren Bentli, şu an ortalama 23 vaka tespitine düştüklerini ifade etti. Bu süreçte 14 bin 241 numune aldıklarını da kaydeden Bentli, toplam 333 vaka tespit edildiğini söyledi. Türkiye genelinde test sayısına göre vaka oranı yüzde 9’da iken Malatya’da bu rakamın yüzde 3 olduğunu da dile getiren Bentli, 333 hastadan 102’sinin ise hastaneye yatırılmadan evlerinde tedavi gördüğünü ifade etti.
292 hastanın tamamen iyileştiğini de ifade eden Müdür Bentli, bunun da yüzde 88’lik bir oran olduğunu kaydetti. Bentli, 3. sınıf yoğun bakım yatak doluluk oranının Malatya’da bu süreçte yüzde 85’lerde olduğunu dile getirdi.
Bentli, bu süreçte korona virüs nedeniyle 17 vatandaşın hayatını kaybettiğini, yaş ortalamalarının ise 78 olduğu kaydetti.
Virüs ile ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarından 2 bin 700 çalışanına bu süreçte test yapıldığını ve 47'sinin pozitif çıktığını belirten Bentli, “Bunların 10’u doktor, 19’u ebe ve hemşire diğerleri de yardımcı sağlık personelimiz. Hatta 2 başhekimimiz de de pozitif tanı aldık” diye konuştu.
Bentli, şu ana kadar 12 köy ve mezrada karantina uygulandığını ve sadece bir köyde bu uygulamanın devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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