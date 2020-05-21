Başkan Gürkan, bayram öncesi şehir mezarlığını ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Gürkan, bayram öncesi şehir mezarlığını ziyaret etti

İHA

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ramazan Bayramı öncesi şehir mezarlığını ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Gürkan, bayram öncesi şehir mezarlığını ziyaret etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ramazan Bayramı öncesi şehir mezarlığını ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanları ve Şube Müdürleri eşlik etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Rahmeti rahmana kavuşmuş, geçmişlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yâd ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü olarak, Sağlık İl Müdürlüğümüz ve Üniversitemiz ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesi içerisinde üniversitemiz Araştırma Hastanesinde ve Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Eğitim Araştırma Hastanesinde ve diğer özel hastanelerimizde vefat olduğu zaman Mezarlıklar Müdürlüğü Ekiplerimizin sistemine düşüyor. Sisteme düştükten hemen sonra buradaki görevli arkadaşımız, birinci dereceden yakınını arayarak diyor ki Sizin işte yakınınız Hakk’ın rahmetine kavuştu, Allah rahmet eylesin. Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü olarak bizim yapacağımız bir şey var mı? Siz işte Malatya dışından Bingöl’den, Van’dan, Tatvan’dan gelmişsiniz, eğer cenazeniz il dışına gidecekse biz hemen cenaze aracımızı gönderelim İşte o zaman cenaze yakınları bize döndüklerinde diyorlar ki Biz böyle bir hizmet görmedik. Anında bize ulaşılıyor. Hatta işte hastamız vefat ettiğinde sisteme daha erken düştüğü için yakınları olarak bizim haberimiz olmadan bizi Büyükşehir Belediyesi ilk olarak arıyor. Geçtiğimiz günlerde de yaşadığımız bir hadise; sistemi kontrol etmek için takip ettiğimiz sırada sisteme bir vaka düştü ve onun da yakınını ben bizzat aradım, vefat edenin yakını o sırada otelde istirahat ediyordu, araba gönderdim O’nu otelden alıp hastaneye bıraktırdım. Vatandaşlarımıza sosyal, kültürel, çevre düzenleme noktasında çalışmaların yürütüldüğü ve birçok alanda daha çağdaş, modern ve donanımlı hizmet vermeye ve Malatya’yı mazisine layık istikbale ulaştırmak için insani değerleri ve gönül belediyeciliğini sunmaya devam edeceğiz ve yoğun gayret göstereceğiz. Şehir Mezarlığımızda kapalı alanımız kısa idi ve cenaze namazı kılınan yerlerin eksik olduğunu görüyorduk. Vatandaşlarımızın büyük bir kısmı cenaze namazlarında kışın kar yağdığında, yağmurlu zamanlarda ve yazın sıcakta hemşerilerimiz açık alanda kılıyordu. Yüzde 50 daha büyüttük. Yapı itibariyle cenaze sayısı kadarda musalla taşlarını da yeterli hale getirdik. Aynı anda 12 cenaze namazı kılınacak duruma getirdik. Ayrıca cenaze araçlarının hepsi yenilendi. Çadırlar ve masalar sandalyeler yenilendi. Büyükşehir Belediyesi olarak, İnsanların en zor zamanlarında onlara en güzel hizmetleri sunmak görevimizdir" şeklinde konuştu.
Başkan Gürkan, CumartesiPazarPazartesi ve Salı günü olmak üzere 4 gün boyunca sokağa çıkma yasağının Türkiye genelinde uygulanacağını belirterek, “Bayram arifesinde olmamız nedeniyle insanlarımız kendi yakınlarını mezarlıklarda kısıtlama başlamadan ziyaret etme noktasında Mezarlıklar Müdürlüğümüz maske, eldiven ve hijyene dikkat edilmesi noktasında gerekli talimatları ilettik. Hemşerilerimizin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.
Başkan Gürkan, hayatını kaybeden bir vatandaşın yakınlarını ziyaret ederek baş sağlığı taziyesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Malatyaspor'dan Başkan Gürkan'a teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'dan Başkan Gürkan'a teşekkür ...
Vali Baruş, Malatya’nın korona mücadelesini değerlendirdi 333 kişinin pozitif çıktığı kentte 17 hasta vefat etti Vali Baruş’tan sosyal mesafe ve maske uyarısı
YEREL HABERLER Vali Baruş, Malatya’nın korona mücadelesini ...
Başkan Güder: “Battalgazi için yapılacak yatırımlar konuşuldu”
YEREL HABERLER Başkan Güder: “Battalgazi için yapılacak yatırımlar ...
Malatya bölgesinde fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Malatya bölgesinde fırtına uyarısı
Malatya Büyükşehir bayram süresince görev başında
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir bayram süresince görev başında
Depremden hasar gören evleri için güzel haberi bekliyor
YEREL HABERLER Depremden hasar gören evleri için güzel haberi ...
Malatya’da göletlere 50 bin balık bırakıldı
YEREL HABERLER Malatya’da göletlere 50 bin balık bırakıldı
Jandarmadan şehitlere özel hassasiyet
YEREL HABERLER Jandarmadan şehitlere özel hassasiyet
İş dünyasının çağrısı karşılık buldu yasak kalktı
YEREL HABERLER İş dünyasının çağrısı karşılık buldu yasak kalktı
Son koronavirüs hastalarının taburcu edildiği hastanede kutlama
YEREL HABERLER Son koronavirüs hastalarının taburcu edildiği ...
Malatya'da maskesiz sokağa çıkanlar dronlarla tespit ediliyor
YEREL HABERLER Malatya'da maskesiz sokağa çıkanlar dronlarla tespit ...
Malatya’da bayramda yağış bekleniyor
YEREL HABERLER Malatya’da bayramda yağış bekleniyor
Malatya Büyükşehir Teftiş Kurulu Başkanlığına Aktaş atandı
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir Teftiş Kurulu Başkanlığına Aktaş ...
Malatya’da maske takma zorunluluğu başladı Trafiğe kapalı caddeler açıldı
YEREL HABERLER Malatya’da maske takma zorunluluğu başladı Trafiğe ...
Hikmet Karaman tesisleşmeye dikkat çekti Karaman: "Burası eşi benzeri olmayan bir yer"
YEREL HABERLER Hikmet Karaman tesisleşmeye dikkat çekti Karaman: ...
Malatyaspor mazisini arıyor
YEREL HABERLER Malatyaspor mazisini arıyor
Down Sendromlu çocuğa doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Down Sendromlu çocuğa doğum günü sürprizi
BtcTurk Yeni Malatyaspor'da çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER BtcTurk Yeni Malatyaspor'da çalışmalar sürüyor
Malatya’da kapalı caddeler 21 Mayıs’ta açılıyor
YEREL HABERLER Malatya’da kapalı caddeler 21 Mayıs’ta açılıyor
Yeşilyurt’ta parklar virüs sonrasına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta parklar virüs sonrasına hazırlanıyor
62 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu
YEREL HABERLER 62 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu ...
İki kez kalbi duran 62 yaşındaki hasta korona virüsü yenerek taburcu oldu
YEREL HABERLER İki kez kalbi duran 62 yaşındaki hasta korona virüsü ...
Darende’de taksicilere maske dağıtıldı
YEREL HABERLER Darende’de taksicilere maske dağıtıldı
Sulama kanalına devrilen otomobil, çekiciyle çıkarıldı
YEREL HABERLER Sulama kanalına devrilen otomobil, çekiciyle ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X