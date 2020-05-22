Malatya'da, trafik kazaları mobeseye yansıdı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Malatya'da meydana trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi (MOBESE) kameralarına kazaların bazıları saniye saniye yansıdı.

Kameralara yansıyan kazalarda sürücülerin trafik kurallarına uymalarının ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdi. Kameraya yansıyan görüntülerde ışık ihlali, aşırı hız ve sürücülerin trafik kurallarına uymadıkları dikkat çekerken,İl Emniyet Müdürlüğü, yayınladığı görüntülerle sürücü ve yayalara trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

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