Kısıtlama öncesi Malatya'da 'sosyal mesafesiz' bayram telaşı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlama öncesinde Ramazan Bayramı alışverişine çıkan vatandaşlar çarşıda yoğunluk oluştururken, sosyal mesafe kurallarına da dikkat edilmedikleri gözlendi. <br>Malatya'da, yarın başlayacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar, çarşı ve meydanlara akın etti. Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Kentte Soykan, 15 Temmuz ve Emekliler Parkı Meydanı'nda Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Vatandaşların büyük çoğunluğunun maske taktığı görülürken, alanlarda polis ve zabıta ekiplerinin uyarılarına rağmen sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gözlendi. DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-05-22 14:28:25<br>

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