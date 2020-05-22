Rektör Karabulut’tan Ramazan Bayramı mesajı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Covid19 sürecini hatırlatıp, ”Ramazan Bayramında,Covid19 süreci dolayısıyla bir araya gelemediğimiz fakat gönüllerimizin bir arada olduğu dönemdeyiz” dedi.

Rektör Karabulut, “Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında,

“Ramazan Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutlar, Covid19 süreci dolayısıyla bir araya gelemediğimiz fakat gönüllerimizin bir arada olduğu bu günlerde bayramın size ve sevdiklerinize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim” ifadelerine yer verdi.

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