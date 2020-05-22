Malatya’da, Kızılay Jandarma işbirliği ile bayramlık gıda paketleri dağıtıldı.

Türk Kızılay Malatya Şube Başkanlığı ekipleri ve Malatya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce tarafından organize edilen Yeşilyurt ve Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından ortak bir çalışma yürütüldü. Yeşilyurt ve Battalgazi ilçesinde Jandarma tarafından belirlenen adreslere bayram öncesi gıda paketleri ve Kızılay kavurmaları dağıtıldı. Dağıtımın ardından açıklama yapan Türk Kızılay Şube Başkanı Ramazan Soylu, bu dağıtımları Jandarma Komutanlığı ile yapmış olmaktan mutlu olduklarını söyleyerek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce ve ekibine ayrı ayrı teşekkür etti. Soylu, yapılan bu çalışmanın vatandaşa Devlet varsa yalnız değilsiniz göstermek hissettirmek adına çok güzel bir çalışma olduğunu belirterek, bayramdan sonra da birlikte hareket etme kararı aldıklarını dile getirdi.

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