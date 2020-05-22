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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Covid-19 günlerinde yaşam konulu fotoğraf yarışması

İHA

Covid-19 günlerinde yaşam konulu fotoğraf yarışması

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi kültürel etkinlikler kapsamında; dünyayı etkisi altına alan (Covid19) salgını sürecinde ülkemizde devam eden yaşam şartları, toplum ve insan hayatında meydana gelen değişimleri sanatsal çalışmalarla gün yüzüne çıkarmak adına ‘Covid19 Günlerinde Yaşam’ konulu fotoğraf yarışması düzenleyecek.
Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenecek olan ‘COVİD19 Günlerinde Yaşam’ konulu yarışmaya katılmak isteyen fotoğrafçılar, 17 Ağustos 2020 tarihine kadar Türkiye sınırlarında çekecekleri eserlerini www.tfsfonayliyarismalar.org. adresine üyelik kaydını yaptıktan sonra email adreslerine gelecek aktivasyon linkinin tıklayarak gönderebilecekler. Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Güler Ertan, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fak. Fotoğraf Bölümünden Prof. Dr. Oktay Çolak, MAFSAD Başkanı İnan Orhan, Profesyonel Fotoğrafçı Mustafa Seven ve Yüksek MimarFotoğrafçı Okan Karakaş’tan oluşan Seçici Kurul, 22 Ağustos 2020 tarihinde toplanarak gelen eserleri inceledikten sonra sonuçları açıklayacak.

Dereceye giren eserler, 24 Ağustos’ta ilan edilecek
Yarışmada dereceye giren eserler, 24 Ağustos 2020 tarihinde www.yesilyurt.bel.tr. ile www.tfsf.org.tr. adreslerinden ilan edilecek.Yarışmada birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye bin TL, para ödülü verilecek. Yarışmada ayrıca mansiyon, özel ödül ve sergileme kategorilerinde dereceye girecek olanlara da para ve özel ödüller takdim edilecek. Yeşilyurt Belediyesi olarak toplumda farkındalık oluşturan hizmetlerine bir yenisini daha eklediklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Çin’in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılıp, binlerce insanın ölümüne yol açmasıyla nedeniyle küresel bir tehdit haline dönüşen (KOVİD19) salgını hayatın her alanını olumsuz etkilemiştir. Ev ve kişisel bakımdan insan ilişkilerine, aile içi iletişimden alış veriş kültürüne, toplu araç kullanımından seyahatlere, sportif ve sosyal aktivitelerden temizliğe kadar ciddi değişkenliklerin oluşmasına neden olan koronavirüs salgınının hayatın tamamında meydana getirdiği değişimleri sanatın güçlü yönüyle ön plana çıkarmak adına ‘COVİD19 Günlerinde Yaşam’ konulu fotoğraf yarışması düzenliyoruz. Ulusal düzeyde ki yarışmamıza katılmak isteyen fotoğraf tutkunlarının koronavirüsün insan hayatında ne tür değişikliklere neden olduğunu objektiflerine yansıtmalarını bekliyoruz. 17 Ağustos’ta sona erecek yarışmamızda dereceye girecek olan fotoğrafçılarımıza para ödülleriyle birlikte özel hediyeler takdim edeceğiz. Yarışmaya gönderilecek bütün eserleri Yeşilyurt Belediyesi arşivlerinde muhafaza ederek, gelecek nesillere taşıyacağız. Toplumda farkındalık oluşturacak olan yarışmamıza desteklerini esirgemeyen Fotoğraf Sanatı Federasyonuna, MAFSAD’a, Seçici Kurul Üyelerimize ve eserleriyle katkı sağlayacak olan tüm fotoğraf sanatçılarına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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