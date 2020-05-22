Otomobil şarampole devrildi, sürücünün burnu dahi kanamadı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Malatya’da otomobilin şarampole devrildiği kazayı sürücü burnu bile kanamadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Arguvan ilçe merkezin çıkışında meydana geldi. A.A idaresindeki 44 AAN 710 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza yerine gelen itfaiye ve 112 ekibi, herhangi yaralanma söz konusu olmayınca müdahale etmeden olay yerinden ayrıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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