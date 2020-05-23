Sadıkoğlu'ndan bayram mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sadıkoğlu'ndan bayram mesajı

İHA

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Ramazan Bayramı'nın, hayırlı bir sürecin başlangıcı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Sadıkoğlu'ndan bayram mesajı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Ramazan Bayramı’nın, hayırlı bir sürecin başlangıcı olmasını temenni ediyorum” dedi.
Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Sadıkoğlu, "Yardımlaşma ve dayanışmanın tesisi ile her türlü insani, ahlaki değerin yaşanmasına ve kazanılmasına vesile olan bu müstesna günlerde, manevi huzura erişmemize vesile olan mübarek Ramazan ayını uğurlarken, Ramazan Bayramı'na kavuşmanın da mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. Birlikteliğin ve aile olmanın muazzam cazibesi içerisinde, kalabalıklarla kutlamaya alışık olduğumuz bayramı, pandemi süreci nedeniyle maalesef belirli kısıtlamalar dairesinde geçireceğiz. Umuyoruz ki; dünyayı sosyal, ekonomik ve politik düzeyde beklenmedik bir anda, benzersiz bir yıkıma uğratan salgın üzerinde, yakın zamanda tam kontrol sağlanır. Bu süreçte edindiğimiz tecrübeler ise bir ömür boyu nasihat heybemizde, bizlere ve gelecek nesillere birer uyaran olarak baki kalır” ifadelerine yer verdi.
Sadıkoğlu, “Ölüm korkusunun küreselleştiği, evlere kapandığımız, sokakta yürüyebilmenin, dostlarımızı, büyüklerimizi ziyaret edebilmenin, tokalaşmanın, sarılmanın, hatta bir çay ocağında çay içmenin dahi lütuf olduğunun idrakine vardığımız bir dönemi kitlesel boyutta yaşıyoruz. Dileriz ki bu şerden hayırlar çıkarabilelim. Dünyayı, yaşamı, doğayı yeniden keşfederken; insan olmayı ve ben merkezli bir yaşamın fıtratımıza aykırı olduğu gerçeğini yeniden görebilelim. Yaşadığımız bu olağanüstü dönemin, milletçe, suni gündemlerden uzaklaşmamıza, enerjimizi, faydasız tartışmalara harcamak yerine, toplumsal barış ve uzlaşma bilinci ile aydınlık bir yarın için sarf etme şuurunun tesisine vesile olmasını diliyorum. Deprem felaketi ardından başlayan salgın hastalık kabusu ile zor bir dönemde eda ettiğimiz Ramazanı Şerif'i uğurladığımız şu mübarek günde, Ramazan Bayramı'nın tüm halkımız için hayırlı bir sürecin başlangıcı olmasını temenni ediyor, sıhhat, afiyet ve huzur dolu nice bayramları birlikte karşılamayı Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yalçınkaya'dan bayram mesajı
YEREL HABERLER Yalçınkaya'dan bayram mesajı
Bayram kısıtlamasına rağmen baklavaya yoğun ilgi
YEREL HABERLER Bayram kısıtlamasına rağmen baklavaya yoğun ilgi
Malatya'da sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Malatya'da sokaklar boş kaldı
Gürkan, Sümerparkta incelemelerde bulundu 2 milyon TL yerine 1 milyon TL’ye mal oluyor
YEREL HABERLER Gürkan, Sümerparkta incelemelerde bulundu 2 milyon TL ...
Başhekim Aktürk’ten maske ve sosyal mesafe uyarısı
YEREL HABERLER Başhekim Aktürk’ten maske ve sosyal mesafe uyarısı
Güder’den esnaflara destek ziyareti
YEREL HABERLER Güder’den esnaflara destek ziyareti
Baro Başkanı Han’dan Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Baro Başkanı Han’dan Ramazan Bayramı mesajı
Malatya’da 4 günlük bayram kısıtlaması başladı
YEREL HABERLER Malatya’da 4 günlük bayram kısıtlaması başladı
Malatya’da 1 kilo 945 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya’da 1 kilo 945 gram esrar ele geçirildi
Çiftçi Kayıt Sistemi başvurusu 30 Haziran’da son
YEREL HABERLER Çiftçi Kayıt Sistemi başvurusu 30 Haziran’da son
Malatya'da bayramın gözdesi 'kayısı şekeri'
YEREL HABERLER Malatya'da bayramın gözdesi 'kayısı şekeri'
Otomobilin yedek lastiğinde 2 kilo 'esrar' ele geçirildi: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Otomobilin yedek lastiğinde 2 kilo 'esrar' ele ...
Şehitlerin anısına çocuklara bayramlık hediye ettiler
YEREL HABERLER Şehitlerin anısına çocuklara bayramlık hediye ettiler
Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ile 1 çalışanda koronavirüs testleri pozitif
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ile 1 çalışanda ...
Yeni Malatyaspor'da 2 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da 2 kişinin korona virüs testi ...
Otomobil şarampole devrildi, sürücünün burnu dahi kanamadı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole devrildi, sürücünün burnu dahi ...
Covid-19 günlerinde yaşam konulu fotoğraf yarışması
YEREL HABERLER Covid-19 günlerinde yaşam konulu fotoğraf yarışması
MTSO yetimleri unutmadı
YEREL HABERLER MTSO yetimleri unutmadı
Başkan Çınar, yol çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Çınar, yol çalışmalarını inceledi
Başkan Gürkan’a teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Gürkan’a teşekkür ziyareti
Altın kolye hırsızlığından 2 tutuklama
YEREL HABERLER Altın kolye hırsızlığından 2 tutuklama
Kızılay Jandarma işbirliği ile bayramlık
YEREL HABERLER Kızılay Jandarma işbirliği ile bayramlık
Yeşilyurt'ta bayram boyunca korona tedbirleri devam edecek
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta bayram boyunca korona tedbirleri devam ...
Battalgazi Belediyesi hayır çarşısına destekler sürüyor
YEREL HABERLER Battalgazi Belediyesi hayır çarşısına destekler ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X