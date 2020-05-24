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Polisten, çocuklara bayram şekeri

DHA

Polisten, çocuklara bayram şekeri

<br>Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nda evlerinden çıkamayan çocuklara şeker ve balon dağıtan polis ekipleri aynı zamanda ses sistemi bağladığı drone ile bayram şarkısı çalarak, onları sevindirdi. <br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bu bayramda evlerinden çıkamadıkları için şeker toplayamayan çocuklara Malatya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis ekipleri gitti. Polis, drone ile çocuklara müzik çalıp balon ve şeker dağıttı. İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri Taştepe Mahallesi'ne gitti. Mahallelerine polis ekiplerinin geldiğini gören çocuklar camlara çıktı. Polis ekipleri ise uçurduğu ses sistemi bağlı drone ile 'Bugün Bayram, erken kalkın çocuklar' şarkısını çaldı. Polisler, ellerinde balon ve şekerlerle çocukları kapı kapı ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. <br>Çocuklar, polis ekiplerinin sürprizi ile çok mutlu olduklarını söyledi. Aileleri ise polis ekiplerine teşekkür ederek, bu yıl buruk bir bayram geçirdiklerini, bayram yaşattıkları için emniyet teşkilatına minnettar olduklarını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-05-24 10:19:36<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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