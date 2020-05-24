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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Karabulut'tan evde kalın çağrısı

İHA

Rektör Karabulut'tan evde kalın çağrısı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Ramazan Bayramı mesajında evde kalınması çağrısında bulunarak, “Kayısı tadında bayramlarımız da olacak” dedi.
Rektör Prof. Dr. Karabulut, Ramazan Bayramı mesajında, “Sevdiklerimizle sağlıklı bir şekilde hep bir arada olacağımız her bir günün de aslında yaşamımızda bayram olacağını bilmeliyiz. Sılalar belki bugün gurbet. Ama gurbetlerin sıla olacağı kayısı tadında bayramlarımız da olacak. Bu süreçte büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpemezsek de, yüreklerimizin, gönüllerimizin, coşkularımızın hep bir arada olduğunu biliyoruz. Bayramlar; çocuklarla gençlerle bir başka tatlı, bayram aslında onlarla güzel, çocukların sesi, gençlerin cıvıltısı bayramın neşesi. Çocuklarımız ve gençlerimize daha güzel bayramları ve daha sağlıklı günleri yaşatmak için kontrollü sosyal hayat şartlarına uyuyoruz ve maskesiz sokağa çıkmıyoruz. Evde kalalım, sağlıklı kalalım. Sağlıklı yaşamak ve sağlıklı kalmakta bayramdır. Ramazan Bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyor, başta İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlara ve sağlıklı günlere vesile olmasını diliyorum. Bu vesileyle evlatlarına vatan ve bayrak uğruna feda eden şehit annelerimizin ellerinden öpüyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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