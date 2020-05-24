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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sokağa çıkamayan çocukların bayram şekeri Battalgazi Belediyesi’nden

İHA

Sokağa çıkamayan çocukların bayram şekeri Battalgazi Belediyesi’nden

Malatya’nın Battalgazi ilçe Belediye Başkanı Osman Güder, yeni tip korona virüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde tüm yurtta ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasından çocukları evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Çocuklara bayram kültürünü aşılamak adına çocukları evlerinde ziyaret eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı’nı evde geçirecek olan çocuklara bayram şekeri ve hediyeler ikram etti. Bayram sürecince evde kalan çocukların kapısına götürülen şekerler ağızları tatlandırırken, yüzleri de güldürdü.

Çocuklara şeker ve hediyeler dağıtıldı
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül ve Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mercan Sarı ile birlikte Kültür Mahallesindeki vatandaşları kapı kapı dolaşarak, bayramlarını kutladı. Rengarenk şekerlerin olduğu paketi gören çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, çocuklara bayram kültürünü aşılamak adına götürülen şekerler ve hediyeler efsane masal kahramanı Nasrettin Hoca tarafından dağıtıldı. Evlerinde bayramı kutlayan çocuklar ise Başkan Güder’e şeker ve hediyeler için teşekkür ettiler.

“Çocuklarımıza sevinçlerini evlerinde yaşattık”
Battalgazi ilçesi başta olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Ramazan Bayramı nedeniyle Belediye Başkan Yardımcımız ve Kültür Müdürümüz ile birlikte bayramlaşma seferberliği yapıyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak, gönül belediyeciliği adına büyüklerimizin, yaşlılarımızı evlerinde ziyaret ederek, bayramlarını kutluyoruz. Bugün Ramazan Bayramımızın birinci günü. İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığın Ramazan Bayramını tebrik ediyor, sağlıklı, nice bayramlara ulaşmayı Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Bu Bayramımızı Covid19 salgınının gölgesinde geçiriyoruz. Sokağa çıkmanın sınırlı olduğu bir dönemde insanlar bayramlarını evde geçiriyorlar. Her şeyin başı sağlıktan geçiyor. Biz sağlığımızı korumak adına bu tedbirleri uygulamak zorundayız. Bu tedbirlere uyduğumuz süre içerisinde inşallah önümüzdeki Kurban bayramını bayram tadında kutlamak istiyoruz. Bizim adetimiz de ve geleneğimiz de bayramda çocuklarımız dışarı çıkarak beraberce şeker toplarlar. Bu bayram yaşanan olumsuzluklardan dolayı çocuklarımız dışarıya çıkamadıkları için bizler onların kapılarına kadar giderek, onlar dışarıya çıkıp sanki şeker toplamış gibi hazırlamış olduğumuz değişik şeker paketlerini çocuklarımızla buluşturduk. Güzel bir etkinlik oldu. Bu bayramda çocuklarımızın sevinçlerini evlerinde onlara yaşatmaya çalıştık. İnşallah bundan sonraki Ramazan ve bayramları, bayramların muhteviyatına yakışır bir şekilde kutlamak nasip olur. Evden çıkamasak ta her daim gönüllerimiz bir. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Sağlıklı ve huzurlu nice günler diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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