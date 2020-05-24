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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt Belediyesi bayram coşkusunu sokaklara taşıdı

İHA

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediyesi, Türk Bayrakları ve balonlarla süslediği hizmet araçlarıyla Ramazan Bayramının coşkusu, heyecanı ve güzelliğini sokaklara taşıdı.

Yeşilyurt Belediyesi bayram coşkusunu sokaklara taşıdı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Belediyesi, Türk Bayrakları ve balonlarla süslediği hizmet araçlarıyla Ramazan Bayramının coşkusu, heyecanı ve güzelliğini sokaklara taşıdı.

Hareketli şarkılarla sokaklar bayram yerine dönerken, 7’den 70’e tüm vatandaşlarda balkon ve pencerelerine çıkarak bayramın güzelliğini doyasıya yaşadılar.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla Türk Bayrakları ve balonlarla süslenip hareketli müziklerle ses yayını yapan hizmet araçları, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde bulunan vatandaşlara sürpriz yaptı.
Yeşilyurt sokaklarında bayram heyecanı yaşandı
Yeşilyurt’un sokaklarını dolaşan hizmet araçları bayramın heyecanını bir nebzede olsa vatandaşlara yansıtırken, renkli ve keyifli anlar yaşandı. Balkon ve pencerelerine çıkan çocuklar, gençler ve yetişkinler, hoparlörlerden çalışan hareketli şarkılara eşlik ederek, bayramın coşkusunu farklı bir şekilde yaşadılar. Hareketli ve coşku dolu anların yaşandığı mahalle gezileri sırasında vatandaşlara bayram şekeri ikram edildi.
Özellikle çocukların heyecanı dikkatlerden kaçmazken, çalışan şarkılarla gönüllerince eğlendiler. Genç tiyatrocularda HacivatKaragöz elbiseleriyle etkinliğe destek verirken, Yeşilyurt sokaklarında bayram heyecanı doyasıya yaşandı.

Çınar’da vatandaşların heyecanına ortak oldu
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da, mahalleleri gezerek vatandaşların heyecanına ortak oldu. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, vatandaşların Ramazan Bayramlarını tebrik edip, kutladı.
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramını evlerinden geçiren vatandaşlara bayramın heyecanını yaşatmak adına görev başında olduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan Ayının ardından bizleri Ramazan Bayramına kavuşturan Cenabı Allah’a ne kadar hamt etsek azdır. Dargınlıkların unutulduğu, incinen gönüllerin tamir edildiği, coşkuyu ve sevinci hep birlikte yaşadığımız Ramazan Bayramın tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini öncelikle temenni ediyorum. Küresel bir tehdit haline dönüşen korona virüs salgınının yayılımını durdurmak adına alınan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle mübarek Ramazan Bayramını evlerinde geçiren çocuklarımız, gençlerimiz ve büyüklerimize bayramın heyecanı ve coşkusunu yaşatmak adına onlara bir sürpriz yaptık. Bizler bütün hizmetlerimizde vatandaşlarımızın gönül dünyalarına hitap etmeye, onların kalplerinde yer almaya özen gösteriyoruz. Ramazan Bayramı nedeniyle farklı bir çalışma yaparak evlerinde bulunan hemşehrilerimize bayram heyecanını yaşatmak için hizmet araçlarımızı şanlı Türk Bayrağımız ve balonlarla süsledik, hoparlörler aracılığıyla hareketli şarkılar çalarak bayramın heyecanını sokaklara taşıdık. Vatandaşlarımızın da balkonlar ve pencerelerine çıkarak bu güzelliği doyasıya yaşadıklarını görmek bizi ziyadesiyle memnun etmiştir” ifadelerini kullandı.
Çınar, “Bizler ne yapıyorsak halkımızın mutluluğu, huzuru ve refahı için yapıyoruz. Bizlerde hizmet araçlarımızla birlikte mahallelerimizi gezerek halkımızın heyecanına ortak olduk, gerçekten çok güzel anlar yaşadık. Vatandaşlarımızın ellerinde Türk Bayrakları gönüllerindeki güzelliklerle birlikte söylenen şarkılara eşlik etmeleri çok güzel bir tablonun ortaya çıkmasına neden oldu. Bizler yeter ki bir ve beraber olalım, kenetlenelim güzel ve aydınlık yarınlar hep bizimle olacaktır. Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’ta yakışan bir hizmeti halkımızın ayağına kadar götürmekten büyük bir onur duymaktayız. Daha güzel bayramlarda, daha güzel yarınlarda hemşehrilerimizle bir arada olacağız ancak şu anda evlerimizde kalıp, hijyene ve izolasyona dikkat etmemiz gerekmektedir. Bugünleri sabırla atlatarak hep birlikte bayramları bayram tadına yaşayacağımız günlere el birliğiyle kavuşacağız. Tüm vatandaşlarımıza aileleriyle birlikte huzurlu ve mutlu bir bayram diliyorum. Hemşehrilerimize bayram heyecanını yaşatmak adına sabah saatlerinden itibaren mahallelerimizi gezen bütün mesai arkadaşlarımı emek ve gayretlerinden dolayı canı gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu.

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