Başhekim Beytur’dan Covid-19 uyarısı

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, tıp merkezinde halen Covid19 tedavisi gören hastanın bulunduğunu belirtip, “Salgın henüz bitmedi. Sosyal mesafeye uyarak, maske takarak ve hijyene dikkat ederek virüsü yeneceğiz” dedi.

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, Turgut Özal Tıp Merkezimizde yatan hastaları ve görev başında olan personeli ziyaret edip, Ramazan Bayramlarını kutladı.

Beytur yaptığı açıklamada, tıp merkezinde halen yeni tip korona virüs (Covid19) tedavisi gören hastanın bulunduğunu belirtip, “Halen hastanemizin yoğun bakım ve servislerinde Covit19 hastaları tedavi almakta.Salgın henüz bitmedi. Sosyal mesafeye uyarak, maske takarak ve hijyene dikkat ederek virüsü yeneceğiz” ifadelerini kullandı.

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