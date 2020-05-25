Şehit ailesinden Jandarma Karakoluna teşekkür ziyareti

Jandarma Karakolunda "Şehit Köşesi" oluşturulmasına memnun olan şehit yakınları, Ramazan Bayramında karakolu ziyaret ederek, teşekkür ettiler.

Anneler Gününde 2016 yılında Mardin Nusaybin'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kılınç'ın anısını karakoldaki "Şehit Köşesi"nde yaşatan Cumhuriyet Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret eden yapan Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kılınç'ın eşi Ceyda Kılınç, oğlu Mehmet Eymen Kılınç, babası Tayyar Kılınç ve Annesi Nazife Kılınç Cumhuriyet Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Murat Dilek'e teşekkür etti. Yapılan ziyaretten büyük bir memnuniyet duyan Karakol Komutanı Astsubay Murat Dilek tarafından şehidin eşi Ceyda Kılınç'a, Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce adına şehidin fotoğrafı hediye edildi. Şehit babası Tayyar Kılınç, kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Malatya İl Jandarma Komutanlığı personeline teşekkür etti ve daha sonra aile karakol personeli ile bayramlaşarak aile fotoğrafı çektirdi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı, Cumhuriyet Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından bir süre önce İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce'nin talimatıyla aziz şehitlerin anısına karakolda şehitlerin resimlerin yer aldığı "Şehit Köşesi" oluşturulmuştu.

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