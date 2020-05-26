Şehit yakınları ve gazilere bayram ziyareti

Malatya’nın Pütürge ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle, şehit aileleri ve gazileri ziyaret programı gerçekleştirildi.

Bayramlaşma programına, Kaymakam Recep Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Fırat Zorlu, Askerlik Şube Başkanı Asteğmen Emrullah Kılıç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Serap Polat Kızılırmak ilçe Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanları, mahalle muhtarları katıldı. Şehit yakınları ve gazilerle tek tek bayramlaşan Kaymakam Recep Aydın yaptığı açıklamada, “Ramazan Bayramı'nı Covid19 salgını nedeniyle bazı güzel alışkanlıklarımızdan uzak kalıp buruk geçirsek de yine de karşılıklı mutlu ve huzurluyuz. Mübarek Ramazan Bayramı'nın, saygı, sevgi ve hoşgörü içerisinde, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının geliştirilmesine, her türlü kırgınlıkların ve dargınlıkların sona erdirilmesine vesile olmasını temenni ederim” ifadelerini kullandı.

Bu arada, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanları tarafından çocuklara Ramazan Bayramı hediyesi verilildi

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