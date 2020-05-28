4 il için fırtına uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4 il için fırtına uyarısı

İHA

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya ve yakınındaki iller için fırtına uyarısı yapıldı.

4 il için fırtına uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya ve yakınındaki iller için fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “29 Mayıs 07.0022.00 saatleri arasında Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli illerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir” denildi.
Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Müdür Bentli’den korona virüs uyarısı
YEREL HABERLER Müdür Bentli’den korona virüs uyarısı
Malatya’da 1 mahalle daha karantina altına alındı
YEREL HABERLER Malatya’da 1 mahalle daha karantina altına alındı
Yeşilyurt Belediye vezneleri 30-31 Mayıs’ta açık
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediye vezneleri 30-31 Mayıs’ta açık
Başkan Güder ve Karataş yatırımları görüştü
YEREL HABERLER Başkan Güder ve Karataş yatırımları görüştü
Malatya Valisi Baruş: Kurallara uyulmaması nedeniyle vaka sayısı arttı
YEREL HABERLER Malatya Valisi Baruş: Kurallara uyulmaması nedeniyle ...
Malatya'da 2 mahalle, karantinaya alındı
YEREL HABERLER Malatya'da 2 mahalle, karantinaya alındı
Başkan Çınar, cami dezenfekte çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Çınar, cami dezenfekte çalışmalarını inceledi
Malatya'da rehavet vaka sayısını arttırdı
YEREL HABERLER Malatya'da rehavet vaka sayısını arttırdı
Malatya'da cami avluları dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Malatya'da cami avluları dezenfekte ediliyor
Malatya’da Covid-19 artmaya başladı
YEREL HABERLER Malatya’da Covid-19 artmaya başladı
İnönü Üniversitesi’ne 342 sözleşmeli personel alınacak
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi’ne 342 sözleşmeli personel ...
Malatya’da deprem konutları yükseliyor
YEREL HABERLER Malatya’da deprem konutları yükseliyor
Battalgazi Belediyesi’nde vezneler hafta sonu açık olacak
YEREL HABERLER Battalgazi Belediyesi’nde vezneler hafta sonu açık ...
Pandemi sürecinde evden çıkamayınca elektrik üretti 65 yaşındaki sulama birliği başkanı, kısıtlamayı fırsata çevirdi
YEREL HABERLER Pandemi sürecinde evden çıkamayınca elektrik ...
Ali Ravcı: "Testin ardından yeniden başlayacağız"
YEREL HABERLER Ali Ravcı: "Testin ardından yeniden başlayacağız"
Malatya Amatör Küme'de play off heyecanı
YEREL HABERLER Malatya Amatör Küme'de play off heyecanı
Malatya'da devrilen traktörün altında kalan çocuk kurtarılmadı
YEREL HABERLER Malatya'da devrilen traktörün altında kalan çocuk ...
Malatya Büyükşehir’den müzik ziyafeti
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir’den müzik ziyafeti
Yeşilyurt Belediyesi metruk evleri yıkıyor
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi metruk evleri yıkıyor
Malatya’da camiler Çuma’ya hazırlanıyor
YEREL HABERLER Malatya’da camiler Çuma’ya hazırlanıyor
Yürüyüş yaparken kayalıklardan düşünce ayağı kırıldı, kurtarıldı
YEREL HABERLER Yürüyüş yaparken kayalıklardan düşünce ayağı kırıldı, ...
Yaylacıların yardımına Büyükşehir Belediyesi yetişti
YEREL HABERLER Yaylacıların yardımına Büyükşehir Belediyesi yetişti
Yılanın akarsuda alabalık avı kamerada
YEREL HABERLER Yılanın akarsuda alabalık avı kamerada
Parklar yine çocuklarla dolup taştı
YEREL HABERLER Parklar yine çocuklarla dolup taştı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X