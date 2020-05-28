4 il için fırtına uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya ve yakınındaki iller için fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “29 Mayıs 07.0022.00 saatleri arasında Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli illerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir” denildi.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.