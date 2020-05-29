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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tıbbi ürün tanıtım temsilcileri için 5. dönem eğitimleri başlıyor

İHA

Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin (MTÜ) uzaktan eğitim sistemi üzerinden gerçekleştirilecek olan Beşeri Tıbbi Ürün Tanıtım Temsilcilerine Yeterlilik Belgesi Eğitimi (ÜTT) için 5. dönem kayıtları başladı. Eğitimlere en az ön lisans düzeyinde eğiteme sahip kişiler katılabiliyor.

Tıbbi ürün tanıtım temsilcileri için 5. dönem eğitimleri başlıyor

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin (MTÜ) uzaktan eğitim sistemi üzerinden gerçekleştirilecek olan Beşeri Tıbbi Ürün Tanıtım Temsilcilerine Yeterlilik Belgesi Eğitimi (ÜTT) için 5. dönem kayıtları başladı. Eğitimlere en az ön lisans düzeyinde eğiteme sahip kişiler katılabiliyor.
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Malatya Turgut Özel Üniversitesi (MTÜ) Rektörlüğü arasında işbirliği kapsamında yürütülen Beşeri Tıbbi Ürün Tanıtım Temsilcilerine Yeterlilik Belgesi Eğitiminin ikinci dönem kayıt süreci başlatıldı.
MTÜ’den Beşeri Tıbbi Ürün Tanıtım Temsilcilerine Yeterlilik Belgesi 5. dönem eğitimleri hakkında yapılan değerlendirme de şu bilgiler aktarıldı:
“Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından yayınlanan 3 Temmuz 2015 tarihli ‘Beşeri ve Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik’ hükümlerine göre 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ÜTT Yeterlilik Eğitimlerine en az ön lisans düzeyinde eğiteme sahip kişiler katılabilecektir. ÜTT Yeterlilik Eğitimleri için kayıtlar 2 Haziran19 Haziran 2020 tarihleri arasında düzenlenecektir. Eğitimler 22 Haziran 3 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
Başvurular, (http://uttkayit.ozal.edu.tr) adresi üzerinden alınacak. Uzaktan eğitim sistemi üzerinden verilecek eğitimler sonucunda gerçekleştirilecek sınavlarda başarılı olanlara “Beşeri Tıbbi Ürün Tanıtım Temsilcisi Belgesi” verilecek.
Bu arada, yasa ve yönetmenlikler gereğince Türkiye’de üniversitelerin, ürün tanıtım temsilcisi yetiştiren bölümlerden mezun olmayan yada Beşeri Tıbbi Ürün Tanıtım Temsilcisi Belgesine sahip olmayan kişiler, ilaç firmaları tarafından istihdam edilemiyor ve yasal olarak ilaç tanıtımı yapamıyorlar"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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