Lezzet vadisi projesi geçmiş ile geleceği birbirine bağlayacak

Yeşilyurt Belediyesi, tarihi ve turistik mekanlarıyla kadim bir medeniyeti bünyesinde barındıran Kadim Çırmıhtı’nın ‘Lezzet Vadisi’ projesiyle gün yüzüne çıkacak.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın yeni dönem vaatlerinden olan ‘Lezzet Vadisi’ projesi kapsamında Kadim Çırmıhtı’nın tarihi zenginliklerini gün yüzüne çıkarmak adına başlatılan yatırımların boyutu her geçen gün genişliyor. Yeşilyurt’un eski yerleşim yeri olan Kadim Çırmıhtı bölgesindeki Gündüzbey, Mollakasım, Hıroğlu, Konak ve Barguzu gibi mahallelerin tarihi dokusunu muhafaza edip turizme kazandırılması ile birlikte geçmişle gelecek arasında sağlam bir köprü kurmayı hedefleyen Yeşilyurt Belediyesi, tarihi konakların restorasyonu ve sokak sağlıklaştırılmalarının yanı sıra yıkılmaya yüz tutmuş binaları tarihi dokuya uygun bir şekilde restore ediyor.

“Tarihi dokuyu güçlü ve kalıcı yatırımlarla gelecek nesillere taşıyacağız”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sağlam bir medeniyete sahip Kadim Çırmıhtı’nın var olan güçlü tarihsel potansiyelini gün yüzüne çıkarıp, bugünden gelecek nesillere taşımak adına restorasyon projelerinin hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

“Çırmıhtı’nın eşsiz güzelliklerini lezzet vadisi projemizle ön plana çıkaracağız”

Yeşilyurt’un gizli kalmış tarihsel zenginliklerini ‘Lezzet Vadisi’ projesiyle ön plana çıkarıp, gelecek kuşaklara taşımak adına çok yoğun çalıştıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Kentleri ve ilçeleri ayakta tutan tarihsel ve kültürel miraslarıdır. Yeşilyurt’umuzun sahip olduğu tarihi ve kültürel mirası koruyup, geleceğe taşınması için önemli çalışmalar yapıyoruz. Yaptığımız projelerle ilçemizin kültürel mirasınının uluslararası kimlik kazanmasını hedefliyoruz. Ecdat yadigârı tarihi evlerimiz, camilerimiz, çeşmelerimiz, köprülerimiz ve konaklarımız ile sokaklarımızı restore ederek tarihi dokuyu gün yüzüne çıkarıp, yerli ve yabancı turistlerin dikkatini bu bölgeye çekmeye çalışıyoruz. Anadolu medeniyetinin tüm güzelliklerinin içerisinde barındıran Kadim Çırmıhtı’da bulunan tarihi konaklarımızı restore ederek her birine ayrı fonksiyonlar yüklüyoruz, eski binaların dış cephelerini tarihi dokuya uygun olarak restore ediyoruz. Yeşilyurt’un tarihsel yapısını ön plana çıkarmak ve turizm potansiyelini artırmak adına başlattığımız ‘Lezzet Vadisi’ projemiz kapsamında Hıroğlu Mahallesinde bulunan ve ismini ‘Lezzet Caddesi’ olarak değiştirdiğimiz caddemizde bulunan tarihi konaklarımızı farklı alanlarda turizme kazandırmak adına restorasyonlarına devam ediyoruz. Bu kapsamda; satın alma işlemlerini tamamladığımız, toplam alanı bin 79 metrekare olan dört katlı binamızı, yöresel yemeklerimizin tanıtımı ve satışının yapılacağı bir konak hüviyetine dönüştürmek adına restorasyon çalışmalarına başladık. Konağımızın iç ve dış tasarımları ile oturma ve dinlenme bölümlerini tamamen yöresel motiflerle döşeyerek, gelen misafirlerimize ilçemizin kültürel zenginliklerini yansıtacağız. Bölgemizi ziyaret edecek olan yerli ve yabancı turistlerimiz, her biri ayrı bir lezzete sahip yöresel kahvaltılıklarımız, vegan ve vejeteryan yemeklerimizin tadına, yöresel motiflerle süsleyeceğimiz bu mekânda ulaşabilecektir. Bununla birlikte yine aynı mahallede bulunan, uzun yıllardır kullanılması nedeniyle eskiyen bir binamızın dış cephesini tarihi dokuya uygun olarak restore ediyoruz.Bölgemizde bulunan 10’a yakın ev ve işyerini de bu uygulama kapsamında restore edeceğiz. Tarihi bir atmosfere sahip bu bölgemizi ziyaret edecek olanlar bir nevi tarihte yolculuk yapacaklar, farklı güzellikleri teneffüs ederek, eşsiz zenginliklerimizin tadını çıkartacaklar ve inanıyorum ki buradan ayrılmak istemeyeceklerdir” dedi.

“Tarihi ve kültürel mirasımızın hak ettiği değeri görmesi için çalışıyoruz”

Kadim Çırmıhtı’da devam eden yatırımlarla tarihi ve kültürel mirasın hak ettiği değeri görmesini sağlayacaklarını hatırlatan Başkan Çınar, “ Butik Otelimizle, Gastronomi, Kent Belleği ve Tekstil Müzemizle, Malatya Mutfak Sanatlarıyla, Gündüzbey Sosyal Tesislerimizle, Tarihi Kebir Camimizle, Terzi Deremizle, Saat Kulemizle, lokantalarımızla, yöresel ürün satış noktalarımızla, tarih kokan caddelerimizle, otoparklarımızla Kadim Çırmıhtı’mızın tarihi zenginliklerini, doğal ve kültürel mirasını ‘Lezzet Vadisi’ projemizle daha geniş kesimlere ulaştırmak adına ciddi mesafeler aldık. Bölgemizin tarihi kimliğini bu ve benzeri diğer yatırımlarla daha değerli hale getirmek, mahallelilik kültürünü yaşatmak ve geçmişle gelecek arasında köprü oluşturup, turizme kazandırmak adına gece gündüz demeden çalışıyoruz” diye konuştu.



