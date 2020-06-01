Malatya’da uyuşturucuya geçit verilmedi

Malatya’da uyuşturucuya geçit verilmeyerek, bir ayda 2 kilo 821 gram sentetik kannabinoid, 110 gram metamfetamin, 2 bin adet reçeteye tabi hap, 2 kilo 200 gram kubar esrar, 4 kilogram toz esrar ele geçirildi. 8 zanlı da tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, şehrin girişçıkışlarında oluşturulan uygulama noktalarında uyuşturucu madde kullanımı ve satışı yönünden 114 operasyon gerçekleştirildi. Geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan operasyonlarda 165 şahıs gözaltına alındı. Bu şahıslardan 18 şahıs hakkında TCK’nın (188/3188/6) ve (147) şahıs hakkında TCK’nın (191.) kapsamında adli işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen 8 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirine hükmedildi. 165 şahıs ise savcılık talimatına istinaden serbest bırakıldı.

Bir ayda yapılan operasyonlar sonucu, 2 kilo 821 gram sentetik kannabinoid, 110 gram metamfetamin, 2 bin adet reçeteye tabi hap, 2 kilo 200 gram kubar esrar, 4 kilogram toz esrar ve 1 adet Ecstasy maddeleri ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.