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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Kahtalı ve Başkan Çınar, mahalleleri ziyaret etti

İHA

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kâhtalı ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kırsal bölgelerdeki hizmetleri yerinde incelemek üzere gittikleri Karahan, Bindal ve Özal Mahallelerinde muhtarlar ve mahalle sakinleriyle sosyal mesafe kuralları altında toplantılar yaparak talep ve önerileri dinlediler.

Milletvekili Kahtalı ve Başkan Çınar, mahalleleri ziyaret etti

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kâhtalı ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kırsal bölgelerdeki hizmetleri yerinde incelemek üzere gittikleri Karahan, Bindal ve Özal Mahallelerinde muhtarlar ve mahalle sakinleriyle sosyal mesafe kuralları altında toplantılar yaparak talep ve önerileri dinlediler.
Ziyaretlerde konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, katılımcı ve çözüm odaklı belediyecilik anlayışından ödün vermeden, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek hizmetlere devam ettiklerini ifade ederek, “Modern, katılımcı, şeffaf, yerinde yönetim anlayışımızla Yeşilyurt’umuzun tüm alanlar da büyüterek gelecek nesillere en güzel şekilde emanet etmek adına çaba sarf ediyoruz. Mahallelerimizi tek tek gezerek vatandaşlarımızı dinliyor ve çalışmalarımızı bu görüşmelerin ışığında yapıyoruz. Halkımızla sürekli iç içe ve gönül gönüleyiz. İlçemizi doğru ve planlı bir şekilde geleceğe hazırlarken bugüne kadar hayata geçen tüm hizmetlerimizin temelinde halkımızla kurduğumuz sağlam diyalog ve iletişim vardır. Yeşilyurt’umuzu hemşerilerimizle birlikte yönetiyoruz ve hangi mahalleye gidersek gidelim orada büyük bir teveccüh ve sıcak ilgiyle karşılanıyoruz. Bizler halkımızdan gördüğümüz teveccühün yanı sıra aldığımız talepler doğrultusunda hizmetin en kaliteli ve en hızlı şekilde ulaşması için çalışmaktayız. Merkezkırsal ayrımı yapmadan her bölgemizin aynı eşit seviyede gelişmesine önem veriyoruz” dedi.
Ziyaretler sırasında gösterilen teveccühün millete hizmet yolunda kendilerine büyük bir güç ve dinamizm kattığına işaret eden Başkan Çınar, “Korona virüs salgınıyla oldukça başarılı ve etkin bir mücadele döneminden sonra bugünden itibaren gerekli tedbirler alarak normal yaşam koşullarına girmiş bulunmaktayız. Ancak bu dönemde daha fazla dikkatli olmalı, maskemizi takmalı ve sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz. Bizlerde hem halkımızın geçmiş bayramını tebrik edelim hem de devam eden hizmetleri yerinde inceleyip onların taleplerini öğrenmek adına mahalle ziyaretlerimize ağırlık veriyoruz. Daha önceden bu tür ziyaretleri yapmayı planlamıştık ancak malumuz olduğu üzere çok zor bir dönemden geçiyoruz. Deprem, terör operasyonları ve virüs salgını nedeniyle ertelediğimiz mahalle gezilerimizi normalleşme süreciyle birlikte sosyal mesafe kuralları altında yapmaya başladık. Milletvekilimiz Sayın Hakan Kahtalı ile birlikte bugün kırsal bölgelerimizde her açıdan verimli görüşmeler yapıp, güzel izlenimlerle ayrıldık. Vatandaşlarımıza hem hizmetlerimizi anlattık hem de taleplerini yerinde öğrenme fırsatı yakaladık. Geçen yıl ki seçimlerde halkımıza ‘bizi makamdan çok sahada göreceksiniz’ diye verdiğimiz sözü yerine getirmeye devam etmekteyiz. 31 Mart seçimlerinde yapmayı taahhüt ettiğimiz 45 projemizden 27’sini bir yıl gibi kısa bir sürede gece gündüz demeden çalışarak hayata geçirdik. Bölgemize değer katacak olan diğer projelerimize de başladık, en yakın zamanda onları da teker teker hizmete sunacağız. Bizler hizmet seferberliği için yola çıktık, çözüm odaklı yaklaşımlarla Yeşilyurt’umuzun ihtiyaçlarını doğru ve akıllı yatırımlarla gidermek adına dur durak bilmeden çalışıyoruz. Kırsal bölgelerimize yönelik çok ciddi yatırımlar yapıyoruz, kentsel dönüşümden alt ve üst yapıya, sosyal ve kültürel hizmetlerden çevresel ve temizlik hizmetlerimize kadar geniş yelpazedeki hizmet ağımızı daha fazla geliştireceğiz. Deprem ve ardından yaşanan virüs salgını nedeniyle halkımız daha fazla kırsal alanları, bağ ve bahçelerini tercih etmeye başladı. Bizlerde bu yaşanan gelişmeler nedeniyle kırsal bölgemizi daha fazla geliştirmek adına planlamalar yapıyoruz. Kırsal alanlarda yaşamayı tercih edenlere gereken katkıları sağlıyoruz. Yol çalışmalarından meydan düzenlemelerine, bahçe yollarının düzenlenmesinden kilit taşı döşemelerine kadar her alandaki hizmetlerimizi belirli bir program dâhilinde devam ettireceğiz. Gezilerimiz esnasında vatandaşlarımızın yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ve bizlere olan güvenlerini de görmüş oluyoruz. Vatandaşlarımızın bize olan güvenini şimdiye kadar boşa çıkartmadık, bundan sonra da çıkartmayacağız. Gittiğimiz her mahallede olduğu gibi Karahan, Bindal ve Özal gibi gelişimine ayrı bir önem verdiğimiz kırsal yaşam alanlarımızda da bizleri sevgi ve muhabbetle ağırlayan, güzel sohbetleriyle içimizi ısıtıp millete hizmet yolunda bize moral ve motivasyon aşılayan muhtarlarımıza ve mahalle sakinlerine hassaten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Yeşilyurt’ta ki hizmetlerden gurur duyuyoruz”
Yeşilyurt’ta hayata geçen yatırımlar ve devam eden hizmetlerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı tebrik eden AK Parti Milletvekili Hakan Kahtalı ise “ Yeşilyurt Belediyemizin kırsal bölgelerde yaptığı hizmetleri gördükçe gurur duyuyoruz. Muhtarlarımızın, halkımızın hizmetlerden memnun olması, iletilen taleplerinde çözüme kavuşturulması noktasında ekiplerin sahada çalışıyor olması hepimizi sevindirmektedir. Nüfus bakımından 25 kentimizden daha kabalık olan Yeşilyurt’umuz her bölgesiyle gelişip, büyümektedir. Kırsal bölgelerimizin elektrik, içme suyu, kanalizasyon ve sulama suyuyla ilgili talepleri yerine getirmek adına ilgili kurumlarımızla irtibata geçip, çözüme ulaşması noktasında çalışmaları yakından takip edeceğiz. Dünya’da gündem belirleyen bir ülke olduk, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte kararları çok hızla alıp, uyguluyoruz. Dünya’da ilk kez yaşanan bir virüs salgınıyla karşılaştık. Ülkemizin sağlık sistemi o kadar güçlü bir zemine yerleşti ki bu salgınla çok başarılı bir şekilde mücadele ediyoruz. Şu anda 83 milyon nüfusa sahip ülkemizde bir milyonun üzerinde sağlık çalışanımız var, bu çok ciddi bir rakamdır. Şehit hastaneleriyle, onkoloji hastaneleriyle, alanında deneyimli doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımızla fark yaratıyoruz. Sağlık yatırımlarımız insanımıza verdiğimiz önemi göstermektedir. Dünyada en iyi sağlık alt yapısına sahip ülkeler arasında önde olmak hepimizi gururlandırmaktadır” ifadelerini kullandı.

İhtiyaç sahiplerine paketler teslim edildi
Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan hediye paketleri de ziyaretler esnasında muhtarlara teslim edildi.
Mahalle ziyaretlerine, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mahmut Öner Özer, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları ve Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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