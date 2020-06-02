Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar sürüyor

<br>Taha AYHAN / MALATYA,(DHA) Süper Lig´in 27´nci haftasında sahasında Kasımpaşa´yı konuk edecek BtcTurk Yeni Malatyaspor´da antrenmanlar yeniden başladı.<br>Yeni Malatyaspor geçtiğimiz günlerde 2 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından antrenmanlara ara vermişti. Sarı-siyahlı ekip, tekrarlanan testlerin negatif sonuç vermesinin ardından antrenmanlara yeniden başladı. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda önümüzdeki günlerde temponun artması bekleniyor.<br>Ligde oynadığı son 9 maçta galibiyet alamayan Yeni Malatyaspor, Süper Lig´in 27 ve 28´inci haftalarında iç sahada Kasımpaşa ve Göztepe´yi konuk edecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>Antrenmandan görüntüler (ARŞİV)<br>DetaylarDHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-06-02 10:48:42<br>
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