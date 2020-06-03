Doğu Anadolu Bölgesi için fırtına ve sağanak uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl'de lodos beklendiğini duyurarak, Tunceli ve Bingöl için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 24 saatlik tahminde Doğu Anadolu Bölgesi illerinden Malatya, Elazığ,Tunceli ve Bingöl'de lodos beklendiği belirtilerek, Tunceli ve Bingöl için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Açıklamada, “Rüzgarların güneyli ve güney batılı (Lodos) yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği öğlen saatlerinden itibaren Elazığ’ın doğu kesimleri (Karakoçan, Kovancılar ve Arıcak ilçeleri), Malatya, Bingöl ve Tunceli çevreleri kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (4060 km/sa, hamlesi 6080 km/sa) beklenmektedir” denildi.

Beklenen kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtınadan dolayı yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olaylara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği hatırlatılan açıklamada, gök gürültülü sağanak yağışlar ile birlikte yer yer dolu hadisesinin görülebileceği belirtildi.

Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesinin beklendiği kaydedildi.

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