Kaçak balık avlayan 63 kişiye, 73 bin lira ceza

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<br>Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) MALATYA'da, kaçak balık avlayan 63 kişiye, toplam 73 bin 500 lira ceza verildi.<br>Kentteki baraj göllerinde yasak olmasına rağmen serpme ağ, yaba ve dirgen ile balık avlayan 63 kişi, jandarma ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. 63 kişiye, toplam 73 bin 500 lira para cezası verildi. Avlanan balıklara da el konuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-06-03 11:59:22<br>

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