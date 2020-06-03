Malatya’da yaban keçileri sürü halinde görüntülendi Yaban keçileri yerleşim yerlerine inince çiftçinin kamerasına yansıdı

Malatya’da yaban keçileri sürü halinde bir çiftinin cep telefonuna yansıdı. Yerleşim alanlarına ilk kez bu kadar yaklaşan yaban keçilerinin aç kaldıkları için dağdan indikleri tahmin ediliyor.

Yaban hayatındaki çeşitlilik ile bölgede önemli bir konumda bulunan Malatya’da, yaklaşık 20 yaban keçisinden oluşan sürünün yerleşim alanlarına yakın bir bölgeye gelmesi bir çiftinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Yeşilyurt ilçesinde çiftçilik yapan Nevzat Aslan, bahçesine giderken karşılaştığı yaban keçilerini hemen kayda aldı. Hayvanları ürkütmemek için ağacın arkasına saklandığını söyleyen Aslan, yaban keçilerinin bu kadar aşağı indiğini ilk kez gördüğünü söyledi. Böylesine kalabalık bir sürüye ilk kez rastladığını söyleyen Aslan, yaklaşık 10 metre uzaklıkta hayvanları görebildiğini ifade etti.

Öte yandan kentte yaban hayatın korunması adına önemli çalışmalar yapılırken, özellikle kaçak avlanma olaylarının görülmesi durumunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verilmesi isteniyor.

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