Yeni Malatyaspor’un, Kasımpaşa mesaisi sürüyor

Süper Lig’de kalan 8 haftanın ilk maçında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar çift antrenman temposuyla devam ediyor.

Nurettin Soykan Tesisleri’nde Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmana karantina süreçleri devam eden kaleci Farnolle ve Karim Hafez katılmadı. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çalışma devam etti. Hikmet Karaman’ın Kasımpaşa kadrosunu yavaş yavaş netleştirmeye çalıştığı taktik çalışmada futbolcuların hırslı oluşları teknik heyeti memnun etti.

Sarı kırmızılıların çift antrenman temposuna 1 hafta daha devam edeceği belirtildi.

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