Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek’in baba acısı

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Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek’in babası Ömer Gevrek, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Sarıkırmızılı kulüp tarafından yayımlanan taziye mesajında, “Kulüp Başkanımız Adil Gevrek'in babası Ömer Gevrek (76) geçirdiği kalp krizi sonucu hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, Kulüp Başkanımız Adil Gevrek, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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