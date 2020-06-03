Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in babası vefat etti

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<br>Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- BtcTurk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in 76 yaşındaki babası Ömer Gevrek, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.<br>Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in babası kalp krizi geçirdi. Tedavi için hastaneye kaldırılan Ömer Gevrek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kulüp Başkanımız Adil Gevrek'in babası Ömer Gevrek (76) geçirdiği kalp krizi sonucu hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, Kulüp Başkanımız Adil Gevrek, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-06-03 16:48:45<br>

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