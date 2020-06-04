Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in babası toprağa verildi

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<br>Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- Süper Lig ekibi Btc Turk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in hayatını kaybeden 76 yaşındaki babası Ömer Gevrek, toprağa verildi.<br>Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in babası Ömer Gevrek, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Cenaze işlemlerinin ardından Ömer Gevrek, Malatya Şehir Mezarlığı'na getirildi. Cenazeye, Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, sarı-siyahlı futbolcular ile kulüp personeli ve vatandaşlar katıldı. Ömer Gevrek'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kale ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ<br>Cenazeden detay görüntüler <br> DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-06-04 15:11:37<br>

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