Başkan Gürkan yol genişletme çalışmalarını inceledi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Akçadağ ilçesinin en önemli grup yollarından biri olan Esenli ile Karamağara Ancarlı grup yolunda yol genişletme çalışmalarını tamamladı. 6 kilometre uzunluğundaki grup yolu 5 metre genişlikten 12 metre genişliğine çıkarıldı.

Asfalt öncesi altyapı çalışmalarının yapıldığı grup yolunda Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan incelemelerde bulunup, çalışmalar ile ilgili açıklamalar yaptı. Geziye Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Akçadağ Muhtarlar Derneği Başkanı Eyüp Gönültaş ile Büyükşehir Belediyesi yöneticileri katıldı. Büyükşehir Belediyesinin Akçadağ ilçesinde yoğun bir çalışma yaptığını belirten Akçadağ Muhtarlar Derneği Başkanı Eyüp Gönültaş, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Akçadağ’ın birçok noktasında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Güzel bir çalışma örneği sergileniyor. Var olan sorunların çözümü için gerekli talimatları verdi. Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediyesinin Esenli, Karamağara Ancarlı grup yolunun problemlerini ortadan kaldırdığını belirten Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan da, “6 kilometre uzunluğundaki yolumuz standartlara uygun hale geldi. Yakın zamanda asfaltlanacak. Grup yolumuz aynı zamanda Doğanlar, Aliçeri, Resuluşağı ve Aşağı Örüşkü mahallelerimize de hizmet veriyor. Bu çalışmalar mahallelerde ulaşım anlamında konforu ve güvenliği artıyor. Tehlike arz eden noktalar ortadan kalkıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Malatya’nın 13 ilçesinde Büyükşehir Belediyesinin yoğun bir mesaide olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise “Akçadağ ilçemizde Büyükşehir Belediyesi yatırım ve hizmetlerini inceledik. Esenli, Karamağara, Ancarlı grup yolundaki genişletme çalışmaları tamamlandı. 5 metre genişliğindeki yolumuzu 12 metre genişliğine çıkardık. Şuan asfalt öncesi altyapı çalışmaları yapıyoruz. Yolumuz çok yakın zamanda asfaltlanacak. Sadece bir ilçede değil birçok ilçede buna benzer çalışmalar yapıyoruz. İçme suyu, kanalizasyon, yol, çevre koruma çalışmaları kapsamında ilaçlama yapıyoruz. Daha kaliteli ve nitelikli hizmet yapmak en büyük amacımız. Bu hedefe doğru adımlarla gitmek bu tabloyu görmek bizleri ayrıca mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan Akçadağ ilçesi Ancarlı Mahallesine yapmış olduğu ziyarette, mahalle sakinleriyle belli bir süre sohbet etti.

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