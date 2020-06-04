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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

YKS öncesi öğrencilere sınav tüyoları

İHA

YKS öncesi öğrencilere sınav tüyoları

Gençlerin katılacağı sınavlar için geri sayım başladı. Liseye Giriş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) sayılı günler kaldı. Çoğu öğrenci bu son virajı fırsat olarak da görebilir, her şey için çok geç de diyebilir. Doğru planlandığında oldukça verimli geçirilebilecek bir zaman dilimine girildi. Bu süreçte yapılması gerekenin panik duygusunu rafa kaldırıp harekete geçmek olduğunu söyleyen Malatya Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Eğitim Uzmanı Dr.Özcan Mercan sınav için son düzlükte yapılması gerekenleri anlatıp, sınava gireceklere önerilerde bulundu.
Plan yapmak sadece dersler için değil tüm hayat boyunca her iş için geçerli bir prensip olduğuna dikkat çeken Dr.Özcan Mercan, “Hayatımız boyunca mutlu bir yaşam ve başarılı bir iş hayatı için plan yapmak alışkanlık haline gelmelidir. Plan yapmak bize zamanı doğru kullanma imkanı sunar. Sınava ne kadar süre kalırsa kalsın her zaman plan ve buna bağlı bir program çerçevesinde çalışmak gerekir. Sınava gününe kadar uzmanla yapılan bir plan dahilinde ilerlemek başarının anahtarı olacaktır” dedi.

“Deneme sınavları, gerçek sınav için bir provadır”
Sınavlara kısa bir süre kala yapılacak en doğru işlerden biri de bol bol deneme çözerek eksikleri belirlemek ve bu eksiklerle ilgili genel tekrarlar yapmak olduğuna parmak basan Mercan, “ Denemelerde yapılan yanlışlar bizlere doğruları öğrenmek için sunulmuş fırsatlardır. Bu fırsatları kesinlikle iyi değerlendirmelisiniz. Deneme sonuçlarını analiz ederken denemenin sayısal sonuçlarından çok size gösterdiği eksiklerinize odaklanın. Bu yöntemle çok fazla yeni bilgiyi kalıcı şekilde öğrenme imkanı bulacaksınız” ifadelerini kullandı.

“Turlama tekniğini öğrenin”
Mercan, “Süreyi yetiştirebiliyor muyum? Kaygısı hemen hemen her öğrenci de oluşur. Sınav anında öğrencilerin yaptığı en büyük hatalardan biri de yapamadığı soruya takılıp fazla zaman harcamasıdır. Biz buna soruyla inatlaşmak diyoruz. Evde deneme sınavı yaparken her test için ne kadar zaman harcadığınızı tespit edin ve fazla süre harcadığınız testlerde bu tekniği özellikle uygulayın. Ancak benim tavsiyem sınavın tümünde öğrencilerin bu tekniği kullanmasıdır” önerilerinde bulundu.

“Son günlerde uyku ve beslenme düzeni de önemli”
Beslenme, uyku, spor, ders çalışma gibi günlük rutinlerin yeterli düzeyde ise bu ritmi sakın bozmamayı öneren Mercan, “Sınava az bir zaman kala yapılan ciddi değişiklikler vücut sisteminin dengesini bozar ve karşılaşılan durumlarla mücadele etme gücünüzü azaltır. Sürekli 7 saat uyuyan bir öğrenci sınava 1 hafta kala kendisini daha fazla uyumaya zorlarsa bu durum çok olumlu sonuçlar vermeyebilir. Biyolojik ritim kısa sürede oluşabilen bir durum değildir. Bu süreçte daha yumuşak geçişlerle düzeninizi istenilen düzeye doğru yaklaştırabilirsiniz. Sınava en az 21 gün kala uyku düzeni sınava uygun bir şekilde mutlaka oluşturulmalıdır. Yine bu süreçte beslenme düzeni de oldukça önemlidir. Güne kahvaltı ile başlamak öğrencilerin zihinsel becerilerini olumlu yönde etkileyecektir” şeklinde konuştu.

“Motivasyonu yüksek tutun”
Sınavda olumsuz duygu ve düşüncelerin bir kenara bırakılmasını tavsiye eden Mercan, “Bugüne kadar yapmış olduğunuz çalışmaları ve başarılarınızı hatırlayın. Arkadaşlarla ve aile ile olumsuz konuşmalar yapmaktan kaçının. Negatif düşüncelerin bir işin başarılmasına katkısı olmadığı gibi olumsuz etkileri olduğunu unutmamalı, olumlu düşüncelerin ise sizi başarıya ulaşma konusunda cesaretlendireceğini aklınızdan çıkarmamalısınız” dedi.
Dr.Özcan Mercan, tüm öğrencilere tercih döneminde Malatya Mercan Koleji’nin tüm kampüslerinde rehber öğretmenlerinin öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı vereceğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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