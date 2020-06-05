Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

<br>MALATYA, (DHA)MALATYA'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adrese baskın yapan jandarma, 730 gram toz esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-06-05 15:43:03<br>
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