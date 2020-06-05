Uyuşturucu ve silahlardan 2 tutuklama

Malatya polisi tarafından torbacılara yönelik düzenlenen operasyonda 4 adet tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi. olayla ilgili yakalanan 7 zanlıdan 2’si tutuklandı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör, 67 adet fişek, 3,85 gram metamfetamin, 0,31 gram sentetik kannabinioid, iki şahıstan 22 adet yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.