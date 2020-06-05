Uyuşturucu ve silahlardan 2 tutuklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya polisi tarafından torbacılara yönelik düzenlenen operasyonda 4 adet tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi. olayla ilgili yakalanan 7 zanlıdan 2’si tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör, 67 adet fişek, 3,85 gram metamfetamin, 0,31 gram sentetik kannabinioid, iki şahıstan 22 adet yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.