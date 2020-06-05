Malatya şivesiyle çevre günü mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya şivesiyle çevre günü mesajı

İHA

Malatya'da, Dünya Çevre Gününe ilişkin Malatya şivesi ile billboard tasarımı gerçekleştirildi.

Malatya şivesiyle çevre günü mesajı

Malatya’da, Dünya Çevre Gününe ilişkin Malatya şivesi ile billboard tasarımı gerçekleştirildi.
Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Battalgazi Belediyesi ortaklığında, Malatya şivesi ile Dünya Çevre Gününe istinaden billboard tasarımı gerçekleştirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan komisyon tarafından son şekli verilen, ekmek israfı, su tasarrufu, hayvanları koruma, ağaç dikimi, elektrik tasarrufu gibi farklı boyutlarda hazırlanan sloganlar güldürürken düşündürüyor.
Toplumda çevre bilinci duyarlılığını arttırarak gelecek nesillere, emanet alınan bu güzelliklerin daha güzel ve daha yaşanır halde miras bırakılması adına “Her şey sizin için, her şey sizinle güzel” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit ve Gaziler Derneği’nden Jandarma’ya teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Şehit ve Gaziler Derneği’nden Jandarma’ya teşekkür ...
Eski Malatya’daki 495 deprem konutunun startı verildi
YEREL HABERLER Eski Malatya’daki 495 deprem konutunun startı verildi
Çınar'dan çevre vurgusu
YEREL HABERLER Çınar'dan çevre vurgusu
Uyuşturucu ve silahlardan 2 tutuklama
YEREL HABERLER Uyuşturucu ve silahlardan 2 tutuklama
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Otomobilde esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Otomobilde esrar ele geçirildi
Kayısıda düşük rekolte beklentisi Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Kılınç: “Bu yıl kayısı rekoltemizin düşük olacağı bir gerçektir”
YEREL HABERLER Kayısıda düşük rekolte beklentisi Ziraat Odaları ...
Polisin etkisiz hale getirdiği tüfekli saldırgan: Eşimin eski kocası tehdit ediyordu
YEREL HABERLER Polisin etkisiz hale getirdiği tüfekli saldırgan: ...
Doğan her 4 bin 500 bebekten biri fenilketonüri hastası
YEREL HABERLER Doğan her 4 bin 500 bebekten biri fenilketonüri ...
Büyükşehir Belediyesi'nden 150 bin çiçek
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi'nden 150 bin çiçek
Öğrencileriyle buluşup hediye verdi
YEREL HABERLER Öğrencileriyle buluşup hediye verdi
Malatya’da hastanelere Covid-19 düzenlemesi
YEREL HABERLER Malatya’da hastanelere Covid-19 düzenlemesi
Malatya’da 50 kuruma “Sıfır Atık Belgesi” verildi
YEREL HABERLER Malatya’da 50 kuruma “Sıfır Atık Belgesi” verildi
Yeni Malatyaspor fikstür avantajına güveniyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor fikstür avantajına güveniyor
Yeşilyurt Belediyespor lige başlama mesajı
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor lige başlama mesajı
YKS öncesi öğrencilere sınav tüyoları
YEREL HABERLER YKS öncesi öğrencilere sınav tüyoları
Eli tüfekli saldırganı polis etkisiz hale getirdi
YEREL HABERLER Eli tüfekli saldırganı polis etkisiz hale getirdi
Depremzedelere 3.etap müjdesi
YEREL HABERLER Depremzedelere 3.etap müjdesi
Malatya belediyesine yeni iş makineleri
YEREL HABERLER Malatya belediyesine yeni iş makineleri
Melekbaba Mahallesinde değişim sürüyor
YEREL HABERLER Melekbaba Mahallesinde değişim sürüyor
Başkan Gürkan yol genişletme çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Gürkan yol genişletme çalışmalarını inceledi
Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in babası toprağa verildi
YEREL HABERLER Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in babası toprağa ...
Adil Gevrek’in babası toprağa verildi
YEREL HABERLER Adil Gevrek’in babası toprağa verildi
Türk Kızılayı Arguvan’da maske dağıttı
YEREL HABERLER Türk Kızılayı Arguvan’da maske dağıttı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X