Kadın Kaymakam, sporcularla birlikte pedal çevirdi

Görev yaptığı her bölgede devletin sıcaklığını yöre halkına hissettirmeye çalışan, renkli kişiliği ve spora olan düşkünlüğü ile tanınan Malatya’nın Yazıhan Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, ilçe merkezine bisikletleriyle ziyarete giden sporcularla birlikte pedal çevirdi.

Aktif olarak sporla iç içe olan ve aynı zamanda lisanslı bir sporcu olan kadın kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı, Malatya şehir merkezinden hareket ederek Yazıhan‘a kadar 40 kilometre pedal basan bisikletçi grubunu makamında kabul etti. Daha önceki görev yaptığı Aydın’ın Karacasu ilçesinde spor ve sporcu dostu olarak da anılan kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı, ilçeye giden BİSTUR Bisiklet Topluluğu üyelerinin ilçeye olan ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vakit buldukça bisiklet sürmek başta olmak üzere farklı branşlarda kendisinin de spor yaptığını belirten kaymakam Büyüknalçacı, aynı zamanda lisanslı bisiklet sporcusu olduğunu kaydetti.

BİSTUR Bisiklet Topluluğu Başkanı Efraim Karaman ise kendilerini makamında kabul etmesinden dolayı kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı’ya teşekkür ederek, grup olarak gerçekleştirdikleri etkinlikler hakkında bilgiler verdi. Düzenlemeyi planladıkları bisiklet rotaları ve doğa gezilerine sporcu kaymakamı bisikletiyle katılmaya davet eden Karaman, topluluk adına bisiklet tutkunu olan Güher Sinem Büyüknalçacı’ya Ay yıldızlı bisikletçi forması hediye etti.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından ilçeden ayrılmak üzere yola çıkan sporculara bir süre kendi bisikletiyle eşlik eden kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı daha sonra bisikletli grubu Malatya’ya doğru yolcu etti.

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