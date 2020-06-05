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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt’ta tarımsal üretim ve Ar-Ge sahası kuruldu

İHA

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Kayısı Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle Cumhuriyet Örnekköy ile Akçadağ Kırlangıç mahalleleri arasındaki 177 dönümlük alan üzerine Tarımsal Üretim ve ARGE sahası kuruldu.

Yeşilyurt’ta tarımsal üretim ve Ar-Ge sahası kuruldu

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Kayısı Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle Cumhuriyet Örnekköy ile Akçadağ Kırlangıç mahalleleri arasındaki 177 dönümlük alan üzerine Tarımsal Üretim ve ARGE sahası kuruldu.
Yeşilyurt’un verimli topraklarını doğru ve kalıcı yatırımlarla değerlendirmek amacıyla faaliyete geçen alanda, kuru fasulye ve nohut üretiminin yanı sıra rulo çim üretimi yapılırken, bölgenin iklimi ve havasına uygun ürünlerinde teknik analizleri de yapılıyor.
Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Ahmet Turan Karaca, Kayısı Araştırma Entstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan ile Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek, Yeşilyurt’un tarımsal bölgelerini geliştirmek, çiftçileri desteklemek ve tarımsal kalkınma çalışmalarına destek vermek hedefiyle hizmete sunulan Tarımsal Üretim ve ARGE sahasında incelemelerde bulundular.

Tarımsal Üretim ve ARGE sahasını Yeşilyurt Belediyesi ile birlikte hizmete sunduklarını ifade eden Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan, “Burası yaklaşık 2 bin 146 dönüm bir alandan oluşuyor. Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’ın bize bu konuda bir talebi olmuştu. Bu talebi Genel Müdürlüğümüz değerlendirdi ve burada yaklaşık 177 dönüm bir alanı işbirliği çerçevesinde Tarımsal Üretim ve ARGE Sahası olarak değerlendirilmesine yönelik protokolümüzü imzaladık. Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum, burada çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Burada bizimde ilk çapasını yaptığımız alanda kuru fasulye ekimine başlandı, aşağı tarafta nohut ekimleri yapıldı ve ayrıca çim üretim alanı da var. İlerleyen zamanlarda burada bölgede yetiştiriciliği yapılacak veya yapılması planlanan ürünlerle ilgili araştırma ve geliştirme yapmayı ve çiftçilerimize buradan destek olunması planlanmaktadır” dedi.

“Çok değerli bir proje, gelecek adına umut verici”
Yapılan çalışmanın çok değerli ve anlamlı olduğunu ifade eden İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Ahmet Turan Karaca ise, “Atıl tarım arazilerinin tarıma kazandırılması noktasında buranın değerlendirilmesi çok umut verici, burada yetişen ürünlerin pazarlarda satışının yapılacak olması da bizleri ziyadesiyle sevindirmiştir. Her hangi bir kâr marjı gütmeden sosyal amaçlı yürütülen bu proje tarım adına çok sevindiricidir. Üretilen ürünlerinde 100’de 100 yerli tohumlardan seçilmiş olması da gelecek adına umut vericidir” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt’un verimli tarım arazilerini doğru, planlı ve güzel yatırımlarla değerli hale getirmeye devam ettiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Cumhuriyet Örnekköy ile Akçadağ Kırlangıç mahallelerinin sınırında bulunan tarım arazisinde Kayısı Araştırma Entstitüsü işbirliğiyle kurduğumuz Tarımsal Üretim ve ARGE sahamızı Yeşilyurt’umuza kazandırmaktan büyük bir kıvanç duymaktayız. Burada yaklaşık 200 dönümlük atıl bir vaziyette olan alanımızı en güzel şekilde değerlendirip ülke ekonomisine katkı sunacak vaziyete getirmek adına Kayısı Araştırma Entstitüsü aracılığıyla Tarım ve Orman Bakanlığına başvurumuzu yaptık ve ardından gerekli protokolü imzaladık. Bölgemizi tarımsal faaliyetlerde öne çıkartabilecek, geliştirebilecek ve özelikle dünyaca ünlü altın sarısı kayısımız ile dalbastı kirazımız başta olmak üzere diğer alternatif ürünlerin de değerlendirileceği, bölgede yetiştirilmesi planlanan ürünlerin deneyimli ekiplerin gözetiminde teknik analizlerini yapabilecekleri araştırma merkezimizi faaliyete sunduk. Çok verimli topraklara ve çalışan insanlara sahibiz, işte bu potansiyeli kaliteli ve nitelikli yatırımlarla gün yüzüne çıkartıyoruz. İlçemizin farklı bölgelerinde boş durumda olan tarımsal alanları sebze, meyve ve bakliyat gibi ürünlerin yetişmesi için değerlendiriyoruz. Doğal, taze ve sağlıklı ürünler tüketmek insan sağlığı için çok önemlidir. Buradaki yaklaşık 40 dönümlük alanda ekimini yaptığımız kuru fasulyelerimizin çapalarını bugün yaptık. 100 dönümlük alanda ise nohut üretimi, 37 dönümlük alanda ise çim üretimi yapmaktayız. Birkaç ay içerisinde tam hazır seviyeye gelecek olan rulo çimlerimizi Millet Bahçemiz başta olmak üzere park ve yeşil alanlarımızda değerlendireceğiz. Geçen yıl başlattığımız ‘Yeşil Gıda Seracılık’ faaliyetlerimizi bu yıl geliştirip, büyütmekteyiz. Samanköy mahallemize kuracağımız sera alanımızın temelini attık. Sera ve tarım alanlarında üretilen doğal, taze ve sağlıklı ürünlerimizi faaliyete geçen ‘Yeşil Gıda’ Marketimiz ve Yöresel Ürünler Çarşımızda hem tanıtımı hem de satışını yaparak Yeşilyurt’un doğal ürünler markasını oluşturacağız. Bizler her zaman farklılık peşindeyiz, bu projenin de farklı ve dikkat çekici yönleri var. Belediye olarak Yeşilyurt’umuzu büyütecek her türlü projeye talibiz. Yeşilyurt yerli üretimde marka ve önde olma yolunda hızla ilerlemektedir. Yeşilyurt’umuzun tarımsal potansiyelini gün yüzüne çıkarmamıza vesile olacak böylesine değerli bir yatırımın faaliyete geçmesinde desteklerini esirgemeyen Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli başta olmak üzere İlçe Kaymakamımıza, Kayısı Araştırma Entstitüsüne, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize, Ziraat Mühendisleri Odamıza, desteklerini esirgemeyen diğer kamu ve kurumlara şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Ayrıca buradaki alanın faaliyete geçmesi adına yoğun bir şekilde çalışan Tarımsal Hizmet Müdürlüğümüzün değerli çalışanlarına ve teknik personellerimize de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Yeşilyurt’umuza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ise, “Yeşilyurt Belediyemiz, İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerimiz, Kayısı Araştırma Entstitüsü koordinesinde burada ki bereketli ve verimli alanda kuru fasulye, nohut ve ruloluk çim üretimi yapılacak. Bununla birlikte ürünlerle ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülecek. Yenilikçi ve güzel bir projenin Yeşilyurt’a kazandırılması bizleri sevindirmiştir. Belediyelerimizin ve diğer kurumlarımızın tarımsal anlamda buna benzer çok sayıda projeleri var, bizlerde bu tür alanlarda ki çalışmaları gördükçe mutlu oluyoruz” diye konuştu.
Konuşmalardan sonra inceleme gezisine katılanlar kuru fasulye üretiminin yapıldığı alanda ilk çapayı yaptılar.

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