Malatya’da 5.0 büyüklüğünde deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>MALATYA, (DHA)MALATYA'da, Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. <br>İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre; Malatya'da saat 21.06'da merkez üssü Pötürge ilçesi olan Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı, Diyarbakır ve Siirt'ten de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasara yol açmadı. DHA-Genel Türkiye-Malatya / Pötürge MALATYA, (DHA)<br>2020-06-05 21:25:24<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.