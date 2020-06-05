Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem

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Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 km derinliğinde hissedilen deprem çevre illerden de hissedildi.

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