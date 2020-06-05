Pütürge’de bir saatte 11 artçı sarsıntı meydana geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’nın Pütürge ilçesi merkezli 5 şiddetindeki depremden sonra bir saat içinde 11 artçı deprem meydana geldi.

Pütürge ilçesi Çayköy’de saat 21.06’da AFAD verilerine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden sonra bir saat içinde büyüklükleri 1.4 ile 2.2 arasında değişen 11 artçı sarsıntı oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.