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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güder, Sahaflar Çarşısı’nın sorunlarını dinledi

İHA

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Osman Güder, Sahaflar Çarşısı'nda ki esnafları ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Gençlere kitap okuma önerisinde de bulunan Başkan Güder, okumak için kitaplarda satın aldı.

Güder, Sahaflar Çarşısı’nın sorunlarını dinledi

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Osman Güder, Sahaflar Çarşısı’nda ki esnafları ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Gençlere kitap okuma önerisinde de bulunan Başkan Güder, okumak için kitaplarda satın aldı.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kahveciler Odası Başkanı Hacı Karanfil ile birlikte Sahafçılar Çarşısı’nda (İstanbul Pasajı) esnaflarını ziyaret etti ve sorunları dinledi. Esnafların sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Güder, sorunların çözümü için ilgili birim müdürlerine gerekli talimatları verdi. Gençlere kitap okuma önerisinde bulunan Başkan Güder, okumak için beğendiği yazarların kitaplarını da almayı ihmal etmedi. Birkaç roman siparişinde de bulunan Başkan Güder, daha sonra pasajdaki çay ocağında vatandaşlarla çay içerek, sohbet etti.

“Desteklerinden dolayı başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz”
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e esnafa ziyaretinden dolayı teşekkürlerini ileten Kahveciler Odası Başkanı Hacı Karanfil, “Biz kahveciler odası olarak esnafımız yaklaşık iki buçuk aydır Cumhurbaşkanımızın talimatıyla virüsten dolayı tedbir kapsamında dükkanlarını kapalı tuttu. Yetkililerimizin talimatıyla birkaç gün önce iş yerlerimizi açtık. Tabi ortada bir virüs var ve sıkıntı büyüktü. Çok şükür aldığımız tedbirlerle virüsü kontrol altına almayı başardık. Bu süre içinde bizlerden desteğini esirgemeyen Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a, Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Şevket Keskin’e desteklerinden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

“Üç kuralı hayatımızdan kesinlikle çıkarmayacağız”
Ziyarette açıklamalarda bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bugün Kahveciler Odası Başkanımız Hacı Karanfil ile beraber gerekli tedbirler eşliğinde açılan esnaflarımıza destek ziyareti gerçekleştirdik. Bundan sonra oluşacak yeni normalimiz ile birlikte vatandaşlarımız hem lokantalara hem de çayhaneler ve kafeteryalarda gidip oturabilecekler. Dünya da bir hastalık süreci yaşanmış oldu. Dolayısıyla ülkemiz, ilimiz, ilçemiz, mahallemiz ve sokaklarımız da bundan etkilenmiş oldu. Bu tedbirleri almak zorundaydık. Almayan ülkelerin şuan ne tür sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını hep birlikte basından müşahede ediyoruz. Diğer ülkeleri gördükten sonra iyi ki biz bu tedbirleri zamanında ve yerinde almışız. 2 buçuk aydır şuan oturduğumuz kafeterya türü iş yerleri kapalı durumdaydılar. Tüm illerimizde ki Hıfzıssıhha Kurullarının bilgisi doğrultusunda bu tedbirler alınmıştı ve şuan tedbirler gevşetiliyor. Tabi ki hastalığın seyrine göre bu yol izlendi. Yeni normallerde neleri yapacağız; öncelikle maskesiz sokağa kesinlikle çıkmayacağız. Daha sonrasında sosyal mesafe kurallarına uyacağız. Hijyen kurallarını da unutmamak gerek. Bu üç kuralı hayatımızdan çıkarmayacağız” şeklinde konuştu.

“Battalgazi Belediyesi olarak esnafımızın her daim yanındayız”
Esnafların her daim destekçisi olduklarını vurgulayan Güder, gençlere de bir tavsiye de bulunarak, “Her zaman söylüyorum bugün yine deklare edeceğim. Esnaflarımız bizim için değerlidir. Battalgazi Belediyesi olarak her daim esnaflarımızın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Esnaflarımız gerekli tedbirlerini alarak dükkanlarını açmış durumdalar. Belediye olarak bütün işyerlerimize hijyen, maske ve dezenfeksiyon hususunda gerekli katkıları sunduk. Bugünde sahaflarımızı ziyaret ettik. Buraya geldiğiniz de biz de kişisel tedbirleri aldığımızda burada oturmanın, burada vakit geçirmenin hiçbir olumsuz yönünün olmadığını belirtmek için bugün buradayız. Özellikle gençlere bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Kitap okumanın önemini herkes bilmektedir. Ben buradan gençlere kitap okumaları tavsiyelerinde bulunuyorum. Gençliğimiz okusun. Sadece gençliğimiz değil, okumanın yaşı yoktur. Üstad Necip Fazıl Kısakürek’i okuyun. Milli yazarımız Mehmet Akif Ersoy’un ‘Safahat’ kitabını okuyun. Okumaktan kimseye zarar gelmemiştir bugüne kadar. Okuyan insanın hem kelime hazinesi gelişir hem hafızası kuvvetlenir. Öğrendiklerimizi arkadaşlarımızla müzakere ve hatta münakaşa etmeliyiz. En yeni fikir, eski bir fikrin yeni elbise giymiş halidir. Bir konu hakkında yazacağın zaman evvela önceden yazılmış olan eserleri oku ki aynı şeyleri tekrarlayarak ömrümüzü israf etmeyelim. Ben tekrardan esnaflarımıza hayırlı işler bol kazançlar diliyorum” diye konuştu.

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