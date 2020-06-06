Kaymakam Vural sorunları dinledi

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Malatya’nın Doğanyol İlçesi Kaymakamı Yunus Emre Vural, muhtarların sorunlarını dinledi.

Belediye Toplantı Salonu’nda ilçe muhtarları ile toplantı düzenleyen Kaymakam Yunus Emre Vural, muhtarları tek tek dinledi.

Kendilerinin çözeceği sorunları imkanlar ölçüsünde çözmek için not ettiğini belirten Kaymakam Vural, belediye ile ilgili sorunları da ilgili belediyelere ileteceğini aktardı.

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