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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da iki otomobil çarpıştı: Baba ve 3 çocuğu yaralandı

DHA

Malatya'da iki otomobil çarpıştı: Baba ve 3 çocuğu yaralandı

<br>Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada baba ve 3 çocuğu yaralandı.<br>Kaza, öğle saatlerinde Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Ç., (41) yönetimindeki 44 HS 101 plakalı otomobil ile Şirin T. (36) yönetimindeki 44 HS 101 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Hasan Ç.'nin otomobili, devrildi. Hasan Ç. ile çocukları Ebrar Ç. (10), Elif Su Ç. (13) ve Egimen Ç. (6) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılarak, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-06-06 16:10:17<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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