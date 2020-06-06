Milletvekili Tüfenkci, Onkoloji Hastanesini inceledi Türkiye’nin en büyüğü olacak

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, İnönü Üniversitesi Onkoloji Hastanesini ziyaret etti. Bu ay içerisinde hizmete girecek olan hastanenin ülkenin en büyük onkoloji hastanesi olduğu belirtiliyor.

İnönü Üniversitesi bünyesinde yapımı tamamlanan Onkoloji Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da telekonferans sistemi ile katılacağı tören ile bu ay içerinde hizmet vermeye başlayacak. 30 bin metrekare alanda 217 yatak kapasiteli olarak inşa edilen hastanenin dalında Türkiye'nin en büyük hastanesi olduğu belirtilirken AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, hastane binasında incelemelerde bulundu.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’dan hastane hakkında bilgiler alan Tüfenkci, sağlık alanında önemli bir eserin Malatya’ya kazandırıldığını belirterek, “Çok güzel bir eseri Malatya'mıza kazandırmış oldular kendilerine teşekkür ediyorum. Anadolu'nun tartışmasız en büyük kanser hastanesini Malatya'mıza kazandırmış olduk” dedi. Sağlık açısından çok önemli bir yatırımın tamamlandığını kaydeden Tüfenkci, “Sağlık turizmi bakımından da hem dünya hem de Türkiye’deki kanser hastaları Onkoloji Hastanesinde tedavi edilecek. Daha önce faaliyete geçen Karaciğer Nakli Enstitüsü de Malatya’mızın önemli bir markası. Şimdi de Onkoloji Hastanemizde Malatya’mızın ve İnönü Üniversitemizin önemli bir markası haline gelecek” ifadelerini kullandı.

Onkoloji Hastanesinin tamamının bir bütün halinde açılacağını kaydeden Tüfenkci, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Maliye Bakanımıza verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz. AK Parti dönemlerinde sağlık alanında önemli yatırımlar yapıldı. Türkiye'mizin her ilinde muhteşem şehir hastaneleri yapılarak insana ve sağlığa verilen önemi görüyoruz. Şimdi de Türkiye'nin en büyük Onkoloji Hastanesini burada açmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise 217 yataklı Onkoloji Hastanesi’nin Türkiye'nin en büyüğü olduğunu ifade ederek, “Malatya'mız ve ülkemiz için çok önemli bir yatırım. Onkoloji hastaneniz toplamda 31 bin 590 metre kapalı sahip. 217 yataklı ve 84’de ayaktan kemoterapi yatağı olmak üzere toplam 301 yataktan oluşuyor. Ülkemizin en büyük Onkoloji Hastanelerinden birisi olan hastanemizin ilimize kazandırılmasında çok büyük katkıları olan Milletvekilimiz Sayın Bülent Tüfekci’ye teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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