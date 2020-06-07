Malatya’da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Malatya’da bugün ve yarın havanın az ve bulutlu açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Malatya’da bugün en yüksek hava sıcaklığı 32 derece olacağı tahmin ediliyor. Pazartesi en yüksek sıcaklık 32, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri de 33 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Sıcaklığın, Yazıhan, Kale ve Doğanyol ilçelerinde daha fazla hissedilmesi bekleniyor.

Rüzgarların değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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