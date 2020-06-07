Güder'den İspendere şifa merkezi olacak vurgusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güder'den İspendere şifa merkezi olacak vurgusu

İHA

Zengin mineralli şifa suları ile özellikle yaz aylarında binlerce vatandaşı ağırlayan İspendere İçmelerinde 2. etap çalışmaları sürdüren Battalgazi Belediyesi, Malatya'nın ekonomik ve turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik yatırımlarına aralıksız devam ediyor.

Güder'den İspendere şifa merkezi olacak vurgusu

Zengin mineralli şifa suları ile özellikle yaz aylarında binlerce vatandaşı ağırlayan İspendere İçmelerinde 2. etap çalışmaları sürdüren Battalgazi Belediyesi, Malatya'nın ekonomik ve turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik yatırımlarına aralıksız devam ediyor.
Sağlık turizmi açısından Türkiye ve Malatya için önemli bir şifa merkezlerinden biri olan İspendere İçmelerindeki 2.Etap çalışmalarını yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, içmelerin Uluslararası alanda önemli bir konumda olduğunu belirtti. Yapılan çalışmalar hakkında daire müdürlerinden bilgiler alan Başkan Güder, çalışmaların kısa süre içinde tamamlanacağının altını çizdi.

“İspendere sağlık turizmi açısından önemli”
İspendere Şifalı İçmelerinde ki yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Belediye’mizin İspendere’de devam eden 2. etap çalışmalarını yerinde gördük. İspendere, Sağlık Turizmi açısından Malatya’mız için çok önemli Fiziki şifa mekanlarından bir tanesi. Burada daha önceki Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan, güzel çalışmalara imza atmıştı. Zaten yüzde 7080 civarında çalışmalar yapılmıştı. Bizde göreve geldikten sonra bu çalışmaları tamamlamak için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İspendere’ye günde bin kişiden fazla insanımız burayı ziyaret ediyor. Onları rahat ettirebilme adına 2. etabın özellikle bitirilerek genişletilmesinin yapılması gerekiyordu. 2019 ve 2020’de bitmek üzere 2. etap çalışmalarımızı yapmaya başladık. Arkadaşlarımız ile birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Daha önce insanımız ilaç tedavisi almadan buraya gelerek, burada tedavilerini yapıyorlardı. Bizim arzumuz ve istediğimi eskiden olduğu gibi yine insanlarımızı bu mekana çekerek, böbrek hastalığındaki bilinen olumlu etkilerini insanlara hatırlatmak olacak” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı ve Malatya’daki iki Üniversite ile sürekli istişare içinde olduklarını ifade eden Başkan Güder, “Turgut Özal Üniversitemiz, İnönü Üniversitemiz ve Sağlık Bakanlığımız ile istişare ederek, buradaki kayıp olan hazineyi beraberce çıkarmaya çalışıyoruz. Burada özellikle birçok hastalıkta olduğu gibi İspendere’nin zührevi hastalıkların üzerinde ki etkisini tekrar anımsatmak istiyoruz. Yırtık ve kırık tedavilerinde ve sebebi bilinmeyen ağrılarda buraya gelerek vatandaşlarımız tedavilerini yapacaklar. Bu yılda burada çalışmalarımız devam edecek. Süreç içerisinde İspendere’miz ve Malatya’mız Ülkemizin Uluslar arası alanda şifa kaynağı bakımından bir numara konumunda olacaktır. Eksikliklerimizin giderilmesinin ardından vatandaşlarımız rahat bir şekilde buraya gelerek bu mekanımızdan istifade edebilecekler” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sadıkoğlu esnafların sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Sadıkoğlu esnafların sorunlarını dinledi
Malatya’da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde
YEREL HABERLER Malatya’da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde
Pütürge’de hasar tespit çalışmaları başladı Ağır hasarlı konutlara girilmemesi istendi
YEREL HABERLER Pütürge’de hasar tespit çalışmaları başladı Ağır ...
Yeni Malatyaspor'da gözler Kasımpaşa maçına çevrildi
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da gözler Kasımpaşa maçına çevrildi
Malatyaspor'un efsane ismi sevenlerini üzdü
YEREL HABERLER Malatyaspor'un efsane ismi sevenlerini üzdü
Milletvekili Tüfenkci, Onkoloji Hastanesini inceledi Türkiye’nin en büyüğü olacak
YEREL HABERLER Milletvekili Tüfenkci, Onkoloji Hastanesini ...
Malatya'da iki otomobil çarpıştı: Baba ve 3 çocuğu yaralandı
YEREL HABERLER Malatya'da iki otomobil çarpıştı: Baba ve 3 çocuğu ...
Kaymakam Vural sorunları dinledi
YEREL HABERLER Kaymakam Vural sorunları dinledi
Kaymakam Teke’den sosyal mesafe uyarısı
YEREL HABERLER Kaymakam Teke’den sosyal mesafe uyarısı
Güder, Sahaflar Çarşısı’nın sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Güder, Sahaflar Çarşısı’nın sorunlarını dinledi
Yeşilyurt Belediyesi sosyal tesislerinde Covid-19 önlemi
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi sosyal tesislerinde Covid-19 ...
Doğanşehir’de Kuru Fasulye yaygınlaştırılıyor
YEREL HABERLER Doğanşehir’de Kuru Fasulye yaygınlaştırılıyor
Depremzedeler için çadır kuruldu
YEREL HABERLER Depremzedeler için çadır kuruldu
Pütürge’de 12 saatte 36 artçı deprem yaşandı
YEREL HABERLER Pütürge’de 12 saatte 36 artçı deprem yaşandı
Dizi oyuncuları, deprem anında Yeşilyurt TV’de canlı yayındaydı Yeşilyurt TV’de deprem anı saniye saniye kaydedildi
YEREL HABERLER Dizi oyuncuları, deprem anında Yeşilyurt TV’de canlı ...
Sadıkoğlu'ndan diyalog vurgusu
YEREL HABERLER Sadıkoğlu'ndan diyalog vurgusu
Pütürgeliler, deprem konutlarının biran önce bitmesini bekliyor Deprem ile sarsılan ilçede hasarlı evler tespit ediliyor
YEREL HABERLER Pütürgeliler, deprem konutlarının biran önce ...
Malatyalılar, deprem çadırlarına döndü
YEREL HABERLER Malatyalılar, deprem çadırlarına döndü
Malatya kayısısı tezgahlara geldi
YEREL HABERLER Malatya kayısısı tezgahlara geldi
Türkiye'nin en büyük onkoloji hastanesi bu ay hizmete giriyor
YEREL HABERLER Türkiye'nin en büyük onkoloji hastanesi bu ay hizmete ...
İkinci kez depremin sarstığı Pütürge’de halk tedirgin Sivrice depreminde ağır hasar gören Pütürge’de birçok ev ve işyerinde hasar oluştu Güvenlik kameraların yansıyan görüntülerde yaşanan panik görülüyor Pütürgeliler, deprem anını anlattılar
YEREL HABERLER İkinci kez depremin sarstığı Pütürge’de halk ...
Malatya'daki depremde bazı binalarda hasar oluştu
YEREL HABERLER Malatya'daki depremde bazı binalarda hasar oluştu
Deprem anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı
YEREL HABERLER Deprem anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı
Pütürge'de 5 büyüklüğündeki deprem evlerde hasara yol açtı Pütürge’yi yine deprem vurdu
YEREL HABERLER Pütürge'de 5 büyüklüğündeki deprem evlerde hasara yol ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X