Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya'da 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, MalatyaElazığ karayolu Bulgurlu Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.