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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hikmet Karaman'dan 'Nemrut' pozu

İHA

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, boş zamanlarda Malatya'yı gezerek tecrübelerini sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor.

Hikmet Karaman'dan 'Nemrut' pozu

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, boş zamanlarda Malatya'yı gezerek tecrübelerini sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor.
Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa mesaisi sürerken, Teknik Direktör Hikmet Karaman da boş zamanlarında Malatya'yı adeta karış karış geziyor. Karaman'ın son durağı UNESCO Kültür Mirası Nemrut Dağı oldu. Adıyaman ve Malatya sınırında bulunan Nemrut, yılın büyük bir bölümünde güneşin batışı ve doğuşunu izlemek isteyen yerli turistlerin akınına uğruyor. Son konukları arasında Hikmet Karaman'ın da bulunduğu Nemrut Dağı, yine eşsiz güneş tablosuyla kendisine hayran bıraktı. Karaman, buradaki deneyimini sosyal medya takipçileriyle paylaşarak, gördükleri karşısında oldukça etkilendiğini söyledi. Tecrübeli teknik adam, burada kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmayarak bol bol poz verdi.
Karaman, daha önce de Malatya'da Kale, Karakaya Baraj Gölü kıyısı ve Yeşilyurt gibi dikkat çeken yerleri gezerek deneyimlerini paylaşmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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