Son 5 ayda iki kez depremin vurduğu Pütürge’de yaralar sarılıyor Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü ilçede depremzedeler için yapılan konutlar hızla yükseliyor

Sivrice depremi ile ağır hasar gören ve son yaşanan 5.0 büyüklüğündeki depremin merkezi olan Malatya’nın Pütürge ilçesinde yaralar sarılıyor. Bölgede bir yandan yeniden başlanan hasar tespit çalışmaları sürerken, diğer yandan da depremzedeler için yapımına başlanan konutlar hızla yükseliyor

24 Ocak’ta Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde en fazla hasar gören ilçelerin başında yer alan Pütürge’de, 5 Haziran Cuma günü yaşanan 5,0 büyüklüğündeki depremde yine birçok evde ağır hasar meydana gelmişti. Sivrice depreminden sonra ilçede yürütülen hasar tespit çalışmaları, son depremin ardından yeniden başlatıldı. Ocak ayındaki deprem sonrasında ilçede 2 bin 254 binada 4 bin 290 bağımsız bölümde ağır hasar oluşurken, 5 Haziran günü yaşanan depremde ise ilk tespitlere göre 20’ye yakın hasarlı ev belirlerdi.

Son 5 ayda iki kez depremle sarsılan ilçede her iki depremin de yaraları sarılıyor. Son depremin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden başlatılan hasar tespit çalışmaları sürerken, çadırı olmayan ailelere kaymakamlık tarafından çadır dağıtımı gerçekleştirildi.

İlçede Ocak ayındaki deprem sonrası başlayan konut yapım çalışmaları da hızla sürüyor. Geçtiğimiz hafta Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da gelerek incelediği konutların yıl sonuna kadar tamamlanarak, hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

İlçede ayrıca Tarım Köy Projesi kapsamında depreme dayanıklı konutların yapımının sürdüğü öğrenildi.

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