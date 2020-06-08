Başkan Güder, yatırımları muhtarlara anlattı

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdulvahap Ortaç ve yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret etti. Başkan Güder, “Çalışmalarımızda muhtarlarımızla yakın istişare halindeyiz” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdulvahap Ortaç ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Muhtarların sorun, sıkıntı ve taleplerini dinleyen Başkan Güder, ilçe genelinde yapımına başlanan ve planlanan yatırımlar hakkında muhtarlara bilgiler verdi.

Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdulvahap Ortaç, ziyarette yaptığı konuşmada, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile ilçedeki yatırımlar hakkında sürekli istişare içinde olduklarını dile getirerek, “Öncelikle başkanımıza ve ekibine yaptıkları çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz. Battalgazi Belediye Başkanımızla ilçede devam eden ve yapılması planlanan yatırımlarda sürekli istişare içindeyiz. Başkanımızın güzel çalışmaları var. Özellikle şunu belirtmek istiyorum; Deprem sonrasında tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınına karşı Battalgazi Belediyesi’nin çok yoğun çalışmaları oldu. Başkanımız her daim vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın yanında oldular. Muhtarlarımızın tamamı adına Başkanıma bu kısa ve zor dönemde gösterdikleri çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar var olsunlar, iyi ki varlar” ifadelerini kullandı.



Başkan Güder: “Çalışmalarımızda muhtarlarımızla yakın istişare halindeyiz”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi Muhtarlar Derneğimizi Belediyemizde ağırlamaktan onur duyduğumu, onlarla iftihar ettiğimi belirtmek isterim. Derneğimiz ve yönetimi ilçemiz söz konusu olduğunda sürekli kendinden ödün veren, ilçe için bir şeyler yapmaya çalışan ve gerektiğinde bizleri harekete geçiren bir sivil toplum örgütü. Başkanımız ve yönetiminin Battalgazi için bir şans olduğunu düşünüyorum. Muhtarlarımız bizim için çok önemli. İlçe için yaptığımız tüm çalışmalarımızda muhtarlarımızla yakın istişare halindeyiz” dedi.

Orduzu Mahallesi Gelincik Tepesi’nde depremzedeler ile ilgili yapılan konut çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Güder, “24 Ocak’ta yaşadığımız deprem sonrasında vatandaşımıza destek olma adına gerek bizler gerek de hükümetimizin elimizden gelen çabayı gösterdi. Şükürler olsun ki vatandaşımızdan bu noktada herhangi bir şikayet almadık. Biz deprem yaralarını sararken hemen akabinde dünyayı etkisi altına alan bir pandemi ile karşı karşıya kaldık. Bu virüsün kısa sürede def etmek için hükümetimiz önemli tedbirler aldı ve dünyaya örnek olacak bir süreç yönetildi. Malumunuz üzere Malatya’mızda 3 bine yakın ağır hasarlı konutlarımız var. Depremzede ailelerimize yapılacak olan konutların çalışmalarını zaman kaybetmeden yapmıştık. Belirlediğimiz bölgelere gerekli izinleri aldıktan sonra hükümetimizin de onayı ile çalışmalar başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde çalışmaları yerinde incelemek üzere Sayın Bakanımız Malatya’yı ziyaret etmişti. Bakanımız ile birlikte konutların yapımına başlanan birinci, ikinci ve üçüncü etapların çalışmalarını yerlerinde inceledik. Yatılı bölge okulu yan kısmındaki çalışmaları da inceledik. Çalışmalar son hızıyla devam ediyor” şeklinde konuştu.

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